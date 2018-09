POTVRDENÉ: V Česku majú prvý tohtoročný prípad západonílskej horúčky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Praha 6. septembra - V Česku sa objavil po rokoch prvý prípad ochorenia na západonílsku horúčku, potvrdil vo štvrtok Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave. Podľa informácií denníka Právo si chorobu doniesol český občan z dovolenky v Grécku.Pacient leží v nemocnici v pražskej štvrti Střešovice, ale prípad rieši ostravský zdravotný ústav, pretože je jediným zariadením v Česku, ktoré je schopné tieto vírusy analyzovať. Uviedol to jeho predstaviteľ Michal Pistolas.Ide jednoznačne o západonílsku horúčku, pretože ostravskému ústavu poslali z Prahy vzorku a pozitívny výsledok bol potvrdený niekoľkými testami.V Česku sa v minulých rokoch objavili tri prípady západonílskej horúčky. Ľudia si ich priniesli zo zahraničia - jeden z Ameriky, druhý z Cypru a tretí z Talianska. Posledný prípad sa vyskytol v roku 2013, informovala vedúca českého Národného referenčného laboratória pre arbovírusy Hana Zelená."Ľudské prípady západonílskej horúčky sú teda registrované čoraz bližšie k hraniciam Česka. Posledný augustový týždeň priniesol 24 úmrtí, z toho sedem v Taliansku, po šesť v Rumunsku a Srbsku a päť v Grécku," uviedol Rastislav Maďar, vedúci Ústavu epidemiológie a ochrany verejného zdravia Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity, ktorého citoval portál Novinky.cz.Len za minulý týždeň sa choroba v rámci EÚ objavila v piatich nových oblastiach: v troch v Taliansku a ďalej v Slovinsku a susednom Rakúsku. Maďarsko hlásilo od začiatku roka 2018 takmer sto prípadov nákazy.Ochorenie spôsobuje vírus označovaný ako západonílsky vírus, ktorý prenášajú komáre. Prejavuje sa podobne ako iné virózy, ale deťom, starším osobám a ľuďom s oslabenou imunitou môže vírus spôsobiť encefalitídu alebo meningitídu. Pri závažných ochoreniach hrozí u rizikových pacientov dokonca smrť. U zdravých ľudí vyvoláva choroba často iba príznaky pripomínajúce chrípku. Inkubačná lehota je od troch do 14 dní. Účinný liek ani očkovacia látka zatiaľ neexistujú.Zdrojom tohto vírusu, ktorý po prvý raz zaznamenali v roku 1937 v africkej Ugande a v roku 1950 spôsobil vôbec prvú epidémiu v Egypte, sú nezriedka divo žijúce vtáky. Z nich ho komáre rodu culex prenášajú i na ľudí. V období, keď pribúda komárov - obvykle od druhej polovice júla do septembra - sa zvyšuje aj počet takýchto ochorení.