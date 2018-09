Ilustračná snímka. Foto: Facebook GMX News Austria Foto: Facebook GMX News Austria

Viedeň 6. septembra (TASR) - Vo Viedni vyrastie nová viacúčelová hala s kapacitou až do 20.000 miest, ktorá poslúži na usporiadanie koncertných podujatí, ako aj medzinárodných športových akcií. Po štvrtkovom zasadnutí vedenia rakúskej metropoly to potvrdil starosta Michael Ludwig.O lokalite, v ktorej vybudujú novú viedenskú halu, by sa malo rozhodnúť najskôr na sklonku roka, pričom tomu bude predchádzať posúdenie všetkých do úvahy prichádzajúcich miest, informovala tlačová agentúra APA.Ludwig neprezradil, o ktoré areály ide. Podľa jeho slov sa však pri posudzovaní zohľadnia nielen dostupnosť a začleniteľnosť nového objektu do danej lokality, ale aj jeho financovateľnosť.Nová hala by nemala predstavovať konkurenciu pre jestvujúcu Stadthalle, ale stať sa jej zmysluplným doplnením, zdôraznil starosta Viedne a dodal, že by mala slúžiť výlučne na veľké akcie, pričom šport na klubovej úrovni by v nej nemal mať miesto.