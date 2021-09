Potvrdenie na získanie dvoch percent z daní dostanú občianske združenia rýchlejšie, stačí navštíviť notára

Neziskovým

Klienti ušetria svoj čas

Žiadosť netreba odkladať

29.9.2021 (Webnoviny.sk) -organizáciám a občianskym združeniam stačí navštíviť notára pre potvrdenie na zápis do Zoznamu prijímateľov dvoch percent daní z príjmu. V tlačovej správe o tom informovala Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Vysvetlila, že údaje sprístupnené na portáli oversi.gov.sk vie získať aj notár, ktorý organizáciu či združenie priamo registruje.Takto klienti dokážu obe záležitosti vybavia v jednom kroku a na jednom mieste, čím ušetria svoj čas. Posledný termín na zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 15. december 2021.„Ak by notársky úrad nevedel získať údaje priamo v portáli oversi.gov.sk, Sociálna poisťovňa potvrdenie na požiadanie vydá. O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie elektronicky cez kontaktný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (Pobočky – kontakty),“ doplnila Hrabková.Vydané potvrdenie nájde žiadateľ vo svojej elektronickej schránke. V prípade, že ju nemá aktivovanú, potvrdenie dostane poštou. Klientom odporúča, aby si žiadosť o potvrdenie nenechávali na poslednú chvíľu.Hrabková objasnila, že potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov dvoch percent dane z príjmu je podkladom, že daná organizácia či združenie nemá evidované nedoplatky v sociálnom poistení. Toto potvrdenie by nemalo byť staršie ako 30 dní.