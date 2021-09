Nárast inflácie v eurozóne je dočasný a ECB naň nebude prehnane reagovať, tvrdí Christine Lagardová

Dočasné šoky na strane ponuky

Predpovedajú pokles inflácie

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Terajšie posilnenie inflácie v eurozóne je dočasné a nepovedie Európsku centrálnu banku (ECB) k „prehnanej reakcii" tým, že by stiahla stimuly alebo zvýšila úrokové sadzby. Povedala to v utorok šéfka ECB Christine Lagardová „Teraz pozorujeme predovšetkým fázu dočasnej inflácie spojenú so znovuotvorením ekonomiky," uviedla Lagardová v prejave na otvorení výročného fóra ECB o centrálnom bankovníctve.Šéfka ECB zhodnotila dôvody rastu inflácie, ku ktorým patria problémy dodávateľských reťazcov a vplyv porovnávacej základne vzhľadom na nezvyčajne nízku infláciu pred rokom v dôsledku veľmi nízkych cien ropy a daňových prázdnin počas kulminácie pandémie koronavírusu.„Kľúčovou úlohou je zaručiť, že nebudeme prehnane reagovať na dočasné šoky na strane ponuky," vyhlásila Lagardová.Medziročná inflácia v eurozóne bola v auguste na úrovni 3 percentá. ECB aj ekonómovia zo súkromného sektora však predpovedajú, že inflácia klesne v roku 2022.ECB teraz prognózuje, že ekonomika eurozóny sa vráti na úroveň z obdobia pred pandémiou ochorenia COVID-19 v závere tohto roka.