Použitie stíhačiek F-16 Ukrajinou na zasiahnutie ruského územia bude závisieť od okolností, tvrdí dánska premiérka

12.7.2024 (SITA.sk) - Povolenie pre Ukrajinu zasiahnuť ruské územie stíhačkami F-16 , ktoré jej dodáva Dánsko, bude „závisieť od okolností“. Uviedla to v piatok dánska premiérka Mette Frederiksenová pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.Kodaň už skôr konštatovala, že stíhačky F-16, ktoré dodá, by Kyjev mohol použiť na ciele v Rusku „v rámci pravidiel vojny “.Na otázku reportéra Slobodnej Európy vo Washingtone Frederiksenová odpovedala, že „nemôžete položiť túto otázku a očakávať jednoduché odpovede, pretože všetko závisí od okolností.“Dodala, že to „musí byť v súlade s medzinárodným právom.“ „Ale, áno, je možné zasahovať aj ciele mimo Ukrajiny," povedala dánska premiérka.