V Žiline došlo k tragickej dopravnej nehode, vodič motocykla zraneniam na mieste podľahol

12.7.2024 (SITA.sk) - K tragickej dopravnej nehode došlo 12. júla v poludňajších hodinách na ceste I/60 v Žiline, 37-ročný vodič riadil motocykel v smere na Martin. Ako informovala hovorkyňa žilinskej krajskej polície Zuzana Šefčíková , vodič motocykla utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol.Vodič motocykla vz. KTM smeroval na Martin. Pri prejazde pravotočivou zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do vyvýšeného obrubníka, do dopravného značenia, po ktorom spadol z motocykla pred protiidúce osobné motorové vozidlo zn. Volvo.„Vodič vozidla z dôvodu stretu s motocyklistom ako aj jeho samotného zabránenia, narazil do zvodidiel. Vodič motocykla utrpel pri nehode zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol. U nebohého bola nariadená súdna pitva. U vodiča vozidla dychovou skúškou zistený alkohol nebol,“ uviedla Zuzana Šefčíková.Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Polícia zároveň žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy.