Použitie západných zbraní na útok na ruské ciele je len „otázkou času“, povedal Zelenskyj

31.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že je otázkou času, keď Ukrajina použije západné zbrane na útok na ruské územie. Ako referuje web news.sky.com, Zelenskyj to uviedol po podpise bezpečnostnej dohody so Švédskom.Ukrajinský líder podpísal v piatok už 13. bezpečnostnú dohodu Ukrajiny so západnou krajinou a signalizoval, že Kyjev zaútočí severne od Charkova na ruské ciele po tom, ako USA a Nemecko schválili ukrajinské plány na takéto akcie.„Myslím si, že použitie akejkoľvek zbrane, západnej zbrane, na území Ruska je otázkou času,“ povedal Zelenskyj.Vyzval tiež účastníkov júnového samitu NATO vo Washingtone, aby sa zaoberali vstupom Ukrajiny do aliancie. Rusko sa neustále vyhráža odvetou, ak bude Ukrajine umožnené pripojiť sa k NATO.