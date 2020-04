Používate aplikáciu WhatsApp? Preposielanie hromadnej správy už nebude také jednoduché

Masové preposielanie správ

7.4.2020 - Komunikačná aplikácia WhatsApp, ktorú vlastní spoločnosť Facebook, zavedie nové prísne obmedzenie preposielania správ v snahe spomaliť šírenie falošných informácií. Opatrenie v utorok oznámili zástupcovia WhatsAppu. Ak používateľ dostane správu, ktorú preposlali viac ako päťkrát, po novom ju nebude môcť poslať ďalej do viacerých chatov ale len do jedného. V roku 2019 pritom WhatsApp zaviedol obmedzenie na preposielanie správ do maximálne piatich chatov naraz, pripomína britský denník The Guardian.Opatrenie úplne nezabráni rozsiahlemu preposielaniu správ, keďže ich používateľ môže posielať koľkokrát chce.Celý proces však spomalí, čo by podľa WhatsAppu mohlo spomaliť aj šírenie najvirálnejších správ vrátane dezinformácií, ktoré sa napríklad týkajú nového koronavírusu.Na platforme sa napríklad šírila aj dezinformácia, že vírus súvisí so sieťou 5G, čo minulý týždeň vo Veľkej Británii viedlo k poničeniu viac ako 20 stožiarov s vysielačmi pre 5G siete.Keďže WhatsApp používa šifrovanie, firma nemôže vidieť obsah správ na platforme, čo jej bráni použiť rovnaké stratégie ako napríklad Facebook alebo Twitter.Namiesto toho však zavádza všeobecné spomaľovanie posielania správ a poskytovanie informácií používateľom, ktoré by im mohli pomôcť zistiť, či je správa dôveryhodná.Do roku 2018 mohli používatelia preposielať správy až do 250 skupín naraz, vtedy to WhatsApp znížil na 20 a vlani na spomínaných päť.Podľa WhatsAppu tieto opatrenia spomalili preposielanie správ na celom svete o 25 percent.