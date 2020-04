Koronavírus skomplikoval cestu britským vedcom z Antarktídy, pomohlo im kráľovské letectvo

Situácia sa mení každý deň

Vrátia sa v novembri

7.4.2020 - Pandémia nového koronavírusu skomplikovala cestu domov aj zamestnancom British Antarctic Survey (BAS) na Antarktíde. Koncom leta na južnej hemisfére odchádzajú z Bieleho kontinentu všetci zamestnanci okrem hlavného tímu, no pre rozsiahle uzavretia sú niektoré bežné cesty, napríklad letecky alebo na lodi cez Čile, nepoužiteľné. Ako informuje spravodajský portál BBC, výskumná agentúra napriek tomu našla spôsoby, ako dopraviť svojich ľudí domov.Všetkých zamestnancov, ktorí majú odísť, BAS prepravuje na Falklandy, odkiaľ ich britské kráľovské letectvo (RAF) odvezie do Spojeného kráľovstva.Keďže to istý čas potrvá, v Port Stanley si prenajíma loď Hebridean Sky, ktorá poslúži aj ako dočasné ubytovanie. Tiež sa na nej budú vedci a ďalší zamestnanci izolovať. Na ostrovoch minulý týždeň potvrdili prvý prípad ochorenia COVID-19.Tridsať pracovníkov BAS v nedeľu v noci odišlo do Veľkej Británie letecky. Vzhľadom na dĺžku letu z južného Atlantického oceána do Británie ich lietadlo muselo zastaviť v Senegale v Západnej Afrike, aby načerpalo palivo.Obyčajne by sa tak stalo na ostrove Ascension alebo Kapverdách, no obe územia sú pre medzizastávky letov uzavreté, pričom prvé v dôsledku renovácie runwaya."Situácia sa mení každý deň. Myslíte si, že niečo máte, aby ste mohli každého priviezť domov a potom sa niečo stane. Ale to je taký typ veci, s ktorou sa musíme vysporiadať. Musíme byť úplne prispôsobiteľní, pretože práca na Antarktíde je taká - podmienky sa menia, mení sa počasie. Musíme byť na to pripravení," vyjadrila sa pre BBC riaditeľka BAS Jane Francis.Na Antarktíde je ešte zhruba 90 ľudí, ktorí sa musia vrátiť naspäť do Británie. Všetci sa zoskupili v hlavnej výskumnej stanici Rothera v západnej časti Antarktického polostrova.Skupinu podľa všetkého na Falklandy prevezie britský ľadoborec RRS James Clark Ross, ktorý v súčasnosti vykladá zásoby na zimu pre hlavný tím na Rothere.Pre BAS a antarktické výskumné agentúry iných štátov bude v najbližšom období výzva udržať kontinent bez nového koronavírusu."Veľmi ťažko na tom pracujeme. Snažíme sa uistiť, že ktokoľvek, kto ide na Antarktídu, nemá vírus. Čiže buď nebol nikde, kde bol vírus, alebo bol v izolácii. Myslím, že to ale bude pre nadchádzajúcu sezónu naša výzva," vysvetlila Francis.Vedci by sa na Antarktídu začali vo veľkom vracať približne v novembri, je však možné, že ich výskumné projekty v dôsledku pandémie rozsahovo obmedzia alebo odložia.