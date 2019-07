Považská lesná železnička by mohla voziť návštevníkov už na budúci rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pribylina 16. júla (TASR) – Po Kysuciach a Orave odvezie prvých návštevníkov aj lesná železnička na Liptove. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) predpokladá, že po skúšobnej prevádzke by sa prví návštevníci mohli Považskou lesnou železnicou previezť už na jar budúceho roka.Úzkorozchodnú trať spájajúcu areál Múzea liptovskej dediny v Pribyline s depom Považskej lesnej železnice sa podarilo dobudovať prostredníctvom eurofondov.ozrejmil riaditeľ odboru kultúry Úradu ŽSK Martin Hromada.Kým v minulosti slúžili lesné železničky na prepravu dreva, dnes sú podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej vyhľadávanou turistickou atrakciou.priblížila s tým, že jazdu po areáli je možné absolvovať aj motorovou drezinou s kapacitou desať cestujúcich.Čakanie na vlak si môžu návštevníci skrátiť prehliadkou skanzenu. Pre najmenších návštevníkov si múzeum pripravilo novinku.povedal riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci Miloš Jesenský. Vlak vychádza zo Stanice Skanzen a pokračuje do Sedla Beskýd, odkiaľ sa môžu cestujúci vrátiť späť alebo prestúpia na oravskú železničku.Na stanici Tanečník začína jazdu Oravská lesná železnica, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie atrakcie Oravy. Pri návšteve si môžu turisti pozrieť aj expozíciu lesnej železnice, rušňového a vozového parku, spracovania dreva, a tento rok pribudla nová expozícia remesiel.povedal Hromada.Trojkilometrová jazda zo stanice Tanečník na stanicu Sedlo Beskyd trvá asi 15 až 20 minút. Tu si vlak urobí prestávku, počas ktorej môžu návštevníci vystúpiť na 12-metrovú vyhliadkovú vežu neďaleko stanice alebo navštívia dobovú goralskú drevenicu. Celá trasa aj s pobytom na stanici Sedlo Beskyd trvá asi hodinu a desať minút.Oravská lesná železnica je v prevádzke počas celého roka okrem mesiaca november, úvraťová železnica vo Vychylovke jazdí od mája do októbra.