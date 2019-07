B. Bystrica po 28 rokoch mení firmu zabezpečujúcu zber a odvoz odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Banská Bystrica 16. júla (TASR) - Banskú Bystricu čaká začiatkom augusta rozsiahla zmena služby zberu komunálneho odpadu. Podstatnou zmenou je obstaranie novej zmluvy na zber a likvidáciu odpadu s novým dodávateľom, ktorá po dlhých rokoch prinesie moderný a inovatívny prístup.uviedol pri tejto príležitosti primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.Pre mesto doteraz zabezpečovala tieto služby spoločnosť Iceko. V poslednom období však evidovalo množstvo podnetov na nedostatky v zbere komunálneho odpadu. Situácia podľa hovorkyne mesta Dominiky Smoleňovej nastala v dôsledku technicko-personálnych výpadkov súčasného poskytovateľa služby.uviedla.informoval zástupca nového dodávateľa, spoločnosti Marius Pedersen, Oliver Šujan. Spoločnosť sa v reakcii na súčasnú situáciu v meste rozhodla urýchliť nasadenie nových vozidiel pred začiatkom novej zmluvy s mestom a využije svoje kapacity z iných prevádzok s cieľom dočistiť stanovištia do konca týždňa.Ako ďalej informovala hovorkyňa, pri formovaní požiadaviek na poskytovanie služby zberu odpadu mesto kládlo dôraz najmä na dodanie nových nádob na zber odpadu v zástavbe bytových domov, na zber zmesového odpadu i farebných nádob na triedený zber odpadov s umiestnením informačných nálepiek. Dôraz kládlo tiež na čistotu stojísk a nádob, ktorá bude zabezpečená pravidelným dočisťovaním, a takisto na úroveň požadovanej zberovej techniky. Významnou novinkou je i plánované zavedenie nového systému zberu komunálneho odpadu, a to prostredníctvom osádzania polopodzemných kontajnerov v niektorých vybraných častiach mesta.Kvalitu života obyvateľov by malo takisto zlepšiť zabezpečenie umývania a dezinfekcie zberových nádob špecializovaným vozidlom. Ide najmä o 660-litrové nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu v zástavbe bytových domov, ktoré by mali byť čistené niekoľkokrát za sezónu.Výberové konanie na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi bolo úspešne ukončené a od 1. augusta 2019 by tak malo dôjsť k zmene poskytovateľa tejto služby. Vzhľadom na fakt, že mesto čaká logisticky, časovo a z hľadiska počtu plánovaných úkonov náročná zmena, žiada všetkých obyvateľov, podnikateľov i zástupcov právnických subjektov o zhovievavosť a trpezlivosť.Všetky dôležité a užitočné informácie a oznamy k nakladaniu s komunálnym odpadom sú zverejnené na webovej stránke Banskej Bystrice v sekcii nakladanie s odpadmi.