Povinná karanténa aj vyplnený formulár. Režim na hraniciach sa od 15. februára sprísni

aktualizované 10. februára 16:39



Bude možná aj štátna karanténa

Pendleri musia mať negatívny test

10.2.2021 (Webnoviny.sk) -Cestujúci prichádzajúci na Slovensko zo zahraničia budú musieť od pondelka 15. februára absolvovať povinnú karanténu. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí OĽaNO ).Pred vstupom na územie Slovenska bude musieť osoba vyplniť formulár, následne pôjde do karantény domov alebo v prípade záujmu do štátnej karantény.Najskôr na ôsmy deň karantény môže osoba absolvovať PCR test a ak bude jeho výsledok negatívny, karanténa sa skončí.„V žiadnom prípade neodporúčame cestovať,“ povedal Krajčí s tým, že karanténa bude povinná pre príchodzích zo všetkých krajín, a to či už členov Európskej únie (EÚ) alebo ostatných.Preto by si podľa neho občania nemali plánovať cesty ani dovolenky. Polícia zároveň bude podľa ministra od pondelka 15. februára vykonávať na hraniciach dôsledné kontroly.Pokiaľ ide o pendlerov, pre tých by podľa Krajčího mali platiť výnimky, potrebovať však budú nie starší ako sedemdňový antigénový a PCR tes a tiež potvrdenie o tom, že sú pendlermi. „Vyhláška bude zverejnená najneskôr do piatku (12. februára, pozn. SITA),“ povedal minister. Doplnil, že takýto režim na hraniciach by mal platiť predbežne do konca februára. „Podľa aktuálnej situácie sa predĺži, môže sa aj sprísniť,“ uviedol Krajčí.V súvislosti so zavedením e-karantény existuje podľa Krajčího ešte veľa otázok a problémov. „Plne funkčná a kvalitná e-karanténa nie je jednoduchá úloha,“ dodal.