Návštevu lekára nahradíte videohovorom

Z pohodlia domova nakupujeme, vzdelávame svoje deti, pracujeme, platíme účty a v poslednej dobe konzultujeme aj svoj zdravotný stav s lekárom. Stačí mať prístup k internetu a elementárne počítačové vybavenie. Telemedicína umožňuje lekárom, aby sa s pacientom najmä videli a počuli v reálnom čase. V dobe pandémie je tento spôsob konzultácie využívaný hlavne v radoch lekárov, ktorí sa so svojím pacientom nemôžu stretnúť osobne a tiež medzi pacientmi, ktorí trpia niektorým z chronických ochorení. Touto formou môže dokonca doktor predpísať potrebné lieky, ktoré si následne pacient vyzdvihne v lekárni.Veľký význam však zohráva telemedicína aj v súčasnej dobe pandémie, keď pozitívne testovaní ľudia konzultujú svoj zdravotný stav s lekárom na diaľku.hovorí o prípade z praxe všeobecný lekár, MUDr. Peter Lipovský.Telemedicína nie je len nástrojom konzultácie. Niektorí pacienti totiž disponujú aj prístrojmi, ktorými si môžu zaznamenať dôležité fyziologické funkcie v domácom prostredí a tie následne v reálnom čase zdieľať so svojím lekárom. Napríklad hladinu cukru v krvi.pokračuje MUDr. Lipovský.Mnohí lekári si prístup zdravotných poistení v súvislosti s pandémiou pochvaľujú. Oceňujú, že v čase pandémie hradia výkony telemedicíny a eliminujú tým zbytočnú mobilitu pacientov v čakárňach a ambulanciách.vystríha Patrik Stieranka z portálu ecasenka.sk, ktorý umožňuje lekárom aj pacientom stanoviť si presný termín konzultácie. Obaja tak majú istotu, že sa spoja.dodáva Stieranka.Telemedicínu vyhľadávajú aj lekári, ktorí v období pred pandémiou osobne navštevovali klientov domovov sociálnych služieb. V prípade, ak nejde o život ohrozujúce prípady, personál dnes nastaví klientovi webkameru tak, aby sa mohol spojiť so svojím lekárom. Výhodou je, že lekár vie selektovať jednu časť klientov DSS na online režim a druhú navštívi osobne. Tým pádom nedochádza k návšteve z izby do izby a k ohrozeniu klientov.Pacient môže o videohovor ľahko požiadať napríklad cez portál ecasenka.sk. Prostredníctvom troch klikov sa objedná u svojho obvodného lekára. Ide o jednoduché pripojenie, lekár si klikne cez systém na tlačidlo videohovor a pacient si jednoducho klikne na link, ktorý mu príde do e-mailu. Dôležité je, aby pacient aj lekár mali kameru v telefóne, v PC alebo v tablete. Výhodou je, že nikto si nemusí nič inštalovať. Spojenie je rýchle a používanie jednoduché aj pre starších pacientov. eČasenka oproti bežným videohovorom neoberá o čas ani pacienta a ani lekára. Aj keby lekár kvôli vyťaženosti pár minút meškal, pacientovi odíde SMS hneď akonáhle sa lekár pripojí a je pripravený začať.