Povinné očkovanie by malo mať zákonný základ, Kolíková diskutuje s Lengvarským

23.6.2021 - Je dôležité, aby prípadné povinné očkovanie niektorých skupín obyvateľstva malo zákonný základ. Skonštatovala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po rokovaní vlády s tým, že by to malo byť v súlade s ústavou.„Základná otázka tu je pre ministra zdravotníctva, pre ktoré skupiny by to bolo vhodné z epidemiologického hľadiska. My ako ministerstvo spravodlivosti k tomu môžeme dať len pohľad, ktorý súvisí s právom,“ povedala Kolíková. Doplnila, že je pripravená ponúknuť maximálnu súčinnosť a s ministrom Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO) o tom diskutujú.