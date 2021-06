Status pendlera sa podľa ministra Korčoka bude meniť iba v krajnom prípade

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2021 (Webnoviny.sk) - Status pendlera by sa podľa šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka ( nom. SaS) menil iba v krajnom prípade a ak by to bolo nevyhnutné. Minister to povedal po stredajšom rokovaní vlády.„Chcem ubezpečiť, že takéto opatrenia, ktoré naozaj majú veľký dopad na pendlerov, to bude robené v krajnom prípade a ak to bude nevyhnutné. Nie je to robené preto, aby sme sťažili život tým, ktorí cez hranice chodia,“ povedal Korčok.Dodal, že v utorok 22. júna bol v Komárne, kde videl, ako funguje dochádzanie za prácou a nákupmi u Slovákov cez most ponad Dunaj. „Berme do úvahy to, že je tu riziková situácia s delta variantom a je potrebné sa pred ním chrániť a prispôsobovať tomu aj opatrenia,“ uzavrel minister.