Povinné očkovanie čakajú zmeny

Bratislava 16. decembra (TASR) - Povinné očkovanie čakajú od 1. januára 2020 zmeny. Podľa novej očkovacej schémy budú deti od budúceho roka očkované druhou dávkou očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) v piatom roku života, pričom aktuálne je to v 11. roku života. Prvá dávka sa naďalej bude aplikovať v 15. až 18. mesiaci života, spresní sa však vek jej podania, a to najskôr prvý deň 15. mesiaca života. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Zmeny v očkovacom kalendári sú súčasťou novelizovanej vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.vysvetlila zmeny ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Druhou dávkou očkovacej látky proti MMR sú v piatom roku života očkované napríklad deti z Dánska, Grécka, Írska, Veľkej Británie či Španielska. Úprava očkovacej schémy vychádza z odporúčania pracovnej skupiny pre imunizáciu po zhodnotení laboratórnych výsledkov Imunologického prehľadu v SR realizovaného v roku 2018. Tie ukázali, že kým podiel trojročných detí s ochrannou hladinou protilátok je 97,24 percenta, avšak vo vekovej skupine päť- až deväťročných detí je to 93,46 percenta.povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. V epidémiách osýpok podľa neho chorľavejú najmä deti, teda najzraniteľnejšia skupina populácie.doplnil Mikas.Deťom, ktoré budú mať budúci rok viac ako päť rokov, teda deťom narodeným od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015, bude druhá dávka očkovacej látky proti MMR podaná podľa starej schémy v 11. roku života. Až do roku 2025 sa teda budú v rámci jedného roka očkovať proti MMR deti v 15. až 18. mesiaci života a deti, ktoré majú päť a 11 rokov. Od roku 2026 sa bude pokračovať už iba povinným pravidelným očkovaním detí v 15. až 18. mesiaci a v piatom roku života.Súčasťou novely vyhlášky budú od 1. januára 2020 aj očkovacie postupy pre povinné očkovanie vykonávané v inom veku a intervale, ktoré v súčasnosti upravuje odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR. Dôvodom je lepšia aplikovateľnosť v praxi. K posunutiu termínov a nedodržaniu očkovacej schémy môže dôjsť nielen z dôvodu zdravotných kontraindikácií očkovania, ale i odmietania rodičov alebo očkovania detí narodených v iných krajinách, postupujúcich podľa iných odporúčaní.Novela vyhlášky upravuje aj odporúčanie proti infekciám spôsobeným ľudským papilomavírusom (HPV) a postup očkovania novorodencov, ktorých matky majú hepatitídu, proti vírusovému zápalu pečene.