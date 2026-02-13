|
Piatok 13.2.2026
Úvodná strana
|
13. februára 2026
Povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu v sume nad jedno euro sa posúva na máj
Bezhotovostné platby sa posúvajú na máj - predávajúci získajú viac času na prípravu
Povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu v sume nad jedno euro sa posúva z 1. marca na 1. máj 2026. Rozhodli o tom včera poslanci NR SR. Novelu zákona ešte musí podpísať prezident.
Zmena termínu povinnosti umožniť kupujúcim aspoň jeden spôsob bezhotovostnej úhrady pri platbe nad 1 euro pre všetkých predávajúcich evidujúcich tržby reaguje na potrebu poskytnúť predávajúcim dostatočný čas na technickú prípravu. Týka sa to najmä menších prevádzok, živnostníkov a remeselníkov, ktorí doteraz systémy evidencie tržieb nevyužívali a potrebujú viac času na implementáciu softvéru pre QR platby alebo obstaranie platobných terminálov. Úprava termínu tiež umožní lepšie zosúladiť zavádzanie novej povinnosti s obdobím plnenia ďalších významných daňových povinností v jarných mesiacoch.
Na základe prijatej novely zákona o platobných službách zároveň poskytovateľ platobných služieb (banka) nebude môcť do konca roka 2027 požadovať poplatok za notifikácie k vykonaným bezhotovostným platbám, pokiaľ na tento účel využíva technické riešenie Finančného riaditeľstva SR.
„Finančná správa je na QR platby pripravená, do mája by však mali stihnúť svoje softvéry na QR platby spustiť ďalšie dve veľké banky. Posun účinnosti zákona poskytne tiež predávajúcim viac času pripraviť sa na nové možnosti prijímania bezhotovostných platieb. Zohľadňuje aj obdobie podávania daňových priznaní, takže nové pravidlá sa budú zavádzať v čase, ktorý umožňuje ich bezproblémové zavedenie,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Finančná správa zároveň intenzívne spolupracuje s podnikateľským sektorom na zabezpečení dostupnosti viacerých možností bezhotovostných riešení. Jedným z nich sú aj QR platby, ktoré predstavujú jednoduchý a technologicky nenáročný spôsob bezhotovostnej úhrady. Zavádzanie QR platieb je súčasťou modernizácie služieb finančnej správy realizovanej v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Cieľom je zjednodušiť administratívu, podporiť digitalizáciu ekonomiky, zvýšiť efektivitu evidencie tržieb a prispieť k transparentnosti finančných transakcií.
QR platby budú tiež dostupné aj prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice, čo rozšíri možnosti prijímania bezhotovostných úhrad najmä pre menšie prevádzky. Kupujúci realizuje platbu naskenovaním QR kódu, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje na vykonanie platby.
K termínu účinnosti by mali byť štyri banky, VÚB banka, Tatra banka, ČSOB a Slovenská sporiteľňa, pripravené poskytovať notifikácie o prijatí bezhotovostnej úhrady do pokladnice eKasa, ktoré umožňujú predávajúcim okamžite overiť zaplatenie QR platby kupujúcim. Tieto banky spolu pokrývajú väčšinu bankového trhu na Slovensku – približne 80 %. Notifikátor okamžitých platieb poskytuje finančná správa bezplatne.
Zavedenie bezhotovostných platieb zároveň rozširuje možnosti úhrady pre kupujúcich, pričom hotovosť zostáva aj naďalej plnohodnotným spôsobom platby. Keďže zákon neurčuje konkrétny spôsob bezhotovostnej platby, predávajúci si môžu vybrať riešenie, ktoré im najviac vyhovuje.
