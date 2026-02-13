Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. februára 2026

Marian Kočner obžalovaný v kauze Kuciak bude vypovedať až na pojednávaní v marci



Marian K. navrhol súdu, aby jeho plánovaný výsluch preložil na ďalší pojednávací deň, keďže chce vypovedať kontinuálne.



Marian Kočner obžalovaný v kauze Kuciak bude vypovedať až na pojednávaní v marci

Plánovaný výsluch obžalovaného Mariana K. v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov sa napokon na piatkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku neuskutoční. Predseda senátu Miroslav Mazúch vyhovel návrhu obžalovaného, aby sa jeho výsluch presunul na najbližšie hlavné pojednávanie v marci.


Marian K. predpokladá, že jeho monologická časť výpovede bude trvať približne 35 minút. Poukázal však na to, že v druhej časti výpovede bude potrebný aj technik, obrazovka a počítač, keďže sa chce zaoberať komunikáciou z aplikácie Threema. Plánuje sa vyjadriť aj k rozhodnutiu Najvyššieho súdu (NS) SR.

Jeho právny zástupca Marek Para povedal, že v rámci výpovede jeho klienta budú prečítané len časti zo šifrovanej komunikácie. „Tým zareagujeme na posledné rozhodnutie NS SR. Súhlasíme s postupom prokuratúry, že následne vykonajú Threemu ako vecný dôkaz od A po Z,“ poznamenal.

Marian K. navrhol súdu, aby jeho plánovaný výsluch preložil na ďalší pojednávací deň, keďže chce vypovedať kontinuálne. Súd jeho návrhu vyhovel a zároveň mu umožnil v piatok opustiť pojednávaciu miestnosť.

Na piatkovom hlavnom pojednávaní sa oboznamuje výpoveď obžalovanej Aleny Zs. z predchádzajúceho konania. Zároveň je plánovaný výsluch obžalovaného Dušan K. Ten v piatok avizoval, že v tejto časti konania odmietne vypovedať. Výsluch plánuje absolvovať neskôr.

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.

