|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arpád
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. februára 2026
Marian Kočner obžalovaný v kauze Kuciak bude vypovedať až na pojednávaní v marci
Marian K. navrhol súdu, aby jeho plánovaný výsluch preložil na ďalší pojednávací deň, keďže chce vypovedať kontinuálne.
Zdieľať
Plánovaný výsluch obžalovaného Mariana K. v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov sa napokon na piatkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku neuskutoční. Predseda senátu Miroslav Mazúch vyhovel návrhu obžalovaného, aby sa jeho výsluch presunul na najbližšie hlavné pojednávanie v marci.
Marian K. predpokladá, že jeho monologická časť výpovede bude trvať približne 35 minút. Poukázal však na to, že v druhej časti výpovede bude potrebný aj technik, obrazovka a počítač, keďže sa chce zaoberať komunikáciou z aplikácie Threema. Plánuje sa vyjadriť aj k rozhodnutiu Najvyššieho súdu (NS) SR.
Jeho právny zástupca Marek Para povedal, že v rámci výpovede jeho klienta budú prečítané len časti zo šifrovanej komunikácie. „Tým zareagujeme na posledné rozhodnutie NS SR. Súhlasíme s postupom prokuratúry, že následne vykonajú Threemu ako vecný dôkaz od A po Z,“ poznamenal.
Marian K. navrhol súdu, aby jeho plánovaný výsluch preložil na ďalší pojednávací deň, keďže chce vypovedať kontinuálne. Súd jeho návrhu vyhovel a zároveň mu umožnil v piatok opustiť pojednávaciu miestnosť.
Na piatkovom hlavnom pojednávaní sa oboznamuje výpoveď obžalovanej Aleny Zs. z predchádzajúceho konania. Zároveň je plánovaný výsluch obžalovaného Dušan K. Ten v piatok avizoval, že v tejto časti konania odmietne vypovedať. Výsluch plánuje absolvovať neskôr.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.
Súvisiace články:
M. Para: Bol podaný návrh na prerušenie výkonu trestu Kočnera a Ruska (22. 10. 2025)
Marian Kočner je v kauze motákov nevinný, skutok nie je trestným činom (13. 9. 2022)
Kočner a Zsuzsová uspeli s námietkou, známu sudkyňu vylúčili z prípadu vraždy novinára Kuciaka (22. 3. 2022)
Kočnerovi už zaistili majetok v hodnote 15 miliónov eur, v prvej várke to boli nehnuteľnosti (7. 2. 2022)
Marian Kočner odmietol uzavrieť dohodu o vine a treste (10. 8. 2021)
Kočnera s Ruskom dobehla spravodlivosť, mafia dnes prehrala, komentujú politici rozsudok v kauze zmenky (12. 1. 2021)
Vyhrali sme nielen bitku, ale aj závažnú vojnu, hodnotí Šanta trest pre Kočnera a Ruska (12. 1. 2021)
Spravodlivosť dnes vyhrala, reaguje Lipšic na odsúdenie Kočnera a Ruska v kauze zmeniek (12. 1. 2021)
Rusko neprišiel na pojednávanie v kauze zmenky, po útoku kyselinou skončil v nemocnici (15. 12. 2020)
Najvyšší súd bude zasadať v kauze Kočnerových zmeniek, zverejnili termíny pojednávaní (25. 11. 2020)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lidl sa oplatí už aj v Zákamennom
Lidl sa oplatí už aj v Zákamennom
<< predchádzajúci článok
Povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu v sume nad jedno euro sa posúva na máj
Povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu v sume nad jedno euro sa posúva na máj