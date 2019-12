Povodeň z trvalého dažďa už hrozí aj v okrese Turčianske Teplice

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 23. decembra (TASR) – Varovanie pred rizikom povodní rozšíril Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) aj na okres Turčianske Teplice. Podobne ako v ďalších lokalitách, pre ktoré už vyhlásil hydrologickú výstrahu 1. stupňa, aj v tomto prípade hrozí povodeň z trvalého dažďa.,“ spresnil SHMÚ vo výstrahe platnej od 15.30 h do začiatku utorka (24.12.) Výstrahu pred lokálnymi povodňami už na začiatku pondelka vydal SHMÚ pre Horehronie, Gemer, Novohrad, ale aj pre košický región a okres Veľký Krtíš.Od sobotňajšieho poobedia (21. 12.) do nedeľňajšieho rána (22. 12.) sa na Slovensku rozvinula výrazná zrážková činnosť, keď za šesť hodín zrážky dosiahli úhrny v priemere 20 milimetrov a v horách okolo 30, miestami až 50 milimetrov.Ďalšia vlna dažďa prišla podľa SHMÚ v nedeľu (22. 12.) večer, keď od juhu smerom na sever pribúdali zrážky a do rána sa na mnohých miestach vyskytli zrážky s úhrnom 15 milimetrov, v horských oblastiach až nad 20 milimetrov.