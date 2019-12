Slováci si do nákupných centier idú po zážitok

Nákupné centrá ako miesto "trávenia času"

Návštevník si ide po zážitok

Aj nákupné centrá musia uvažovať inak

Uspieť sa dá aj napriek vysokej konkurencii

23.12.2019 (Webnoviny.sk) -Nákupné centrá sa pre stále väčší počet Slovákov stávajú okrem nakupovania aj možnosťou aktívneho či zaujímavého trávenia voľného času, v rámci koncentrovaného mestského životného štýlu. Podľa odborníka sa už nejedná iba o jednoduchý nákup nejakého výrobku, s konkrétnymi požadovanými vlastnosťami. "Návštevník si ide po zážitok, prekvapenie a rád sa nechá zlákať niečím novým, nepoznaným. Možno narazí na nejakú ochutnávku, jednorazové podujatie, kultúrnu akciu, či stretne niekoho známeho," hovorí psychológ David Lupták.Na zmenu nákupného správania prirodzene reaguje aj trh a záujem návštevníka sa obchodníci pochopiteľne snažia získať pôsobením na viaceré jeho zmysly. Hneď pri vstupe do nákupného centra je návštevník vystavený komplexnému informačnému či podnetovému toku. "Vplyvom týchto vnemov je jeho kognitívna kapacita po chvíľke zaplnená až preplnená rôznorodými vzruchmi – množstvom ľudí, ambientným šumom, hudbou vychádzajúcou z jednotlivých obchodov, vôňami a pachmi, žiarivými farbami statických a dynamických reklám," vysvetľuje Dávid Lupták. Aj z tohto dôvodu zostáva zážitok z nakupovania pre ľudí nepostrádateľným, napriek stále stúpajúcemu trendu v oblasti e-commerce. Podľa výsledkov prieskumu agentúry MEDIAN SK, nájdeme v nákupných centrách najčastejšie ľudí zo segmentu študentov a nezávislých mladých alebo singles. " Naopak, menej často ľudí z kategórie silver age a dôchodcov, teda ľudí v preddôchodkovom, respektíve dôchodkovom veku," hovorí Michal Mislovič z MEDIAN SK.Snaha uspokojiť rôznorodé cieľové skupiny nie je jednoduchá. Nákupné správanie a špecifické očakávania jednotlivých návštevníkov, podľa Milana Klégra, Managing directora nákupno-zábavného centra BORY MALL, vedie nákupné centrá okrem tradičného mixu obchodov či služieb aj k organizácii atraktívnych podujatí a aktivít, ktoré sú prepojené na konkrétne cieľové skupiny nákupného centra. Viaceré rekonštrukcie nákupných centier na Slovensku sú tak tiež dôkazom toho, že obchodníci si nové trendy uvedomujú. Návštevníci sú stále náročnejší a od nákupného centra vyžadujú okrem bezproblémového parkovania aj vysokú kvalitu architektúry, vnútorného designu a v neposlednom rade kladú dôraz na voľnočasové aktivity ako šport alebo wellness. "Pre návštevníka je bežné, ak si popri nákupe môže skočiť na kávu, najesť sa vo foodcourte či reštaurácii, zacvičiť si vo fitnes centre, alebo pozrieť si film v najmodernejšom kine," dopĺňa Milan Klégr. Jednu z kľúčových úloh hrajú vo väčšine nákupných centier gastro prevádzky, ako jeden z najrýchlejšie rastúcich segmentov. Aj gastro prevádzka musí pôsobiť na viaceré zmysly návštevníka. V prvom rade je to vizuálne lákavý vstup, interiér a v neposlednom rade ponuka jedál, ich kvalita a samozrejme aj chuť, " hovorí Milan Klégr. Aj v tomto prípade platí, že takýmto spôsobom obchodníci reflektujú na celosvetový trend súvisiaci s celkovo sa meniacim správaním návštevníkov nákupných centier.Retailový trh, o ktorom hovoríme, je vysoko saturovaný. Napriek tomu je podľa slov Milana Klégra, Managing directora najmladšieho nákupno-zábavného centra BORY MALL v Bratislave s iba päť ročnou históriou, možné vydobiť si pevnú pozíciu na trhu. "Návštevnosť nášho centra sa do konca októbra 2019 zvýšila medziročne o viac ako 10 percent, čo je významný a citeľný nárast. Nezaostávajú ani tržby retailerov, sú na úrovni medziročného nárastu o takmer 14 percent," hovorí Milan Klégr.Nielen pre Bory Mall, ale aj pre ostatné nákupné centrá teda platia do najbližších rokov rovnaké zásady. Ak si budú chcieť udržať svoju pozíciu aj do budúcnosti, budú musieť svojim návštevníkom ponúkať nekonvenčné aktivity, prekvapovať, inšpirovať a prirodzene reflektovať aktuálne spoločenské a trhové trendy.Inzercia