Povodne v strednej Európe si už vyžiadali osem obetí. To najhoršie nie je ešte za nami, varuje český premiér (video+foto)

Najhoršia situácia je pri hraniciach

Tisíce evakuovaných



Opava - kolega z práce udělal tohle odpoledne časosběr z okna.

Asi kilometr zastavěné oblasti od řeky.

Ten konec byl rychlý. ???? pic.twitter.com/0wgzrfWMzN

— ????????Ondřej Šebestík???????? (@OndrejSebestik) September 15, 2024

16.9.2024 (SITA.sk) - V stredoeurópskych krajinách, ktoré postihli rozsiahle povodne a nútené evakuácie v dôsledku silných prívalových dažďov, sa v nedeľu zvýšil počet obetí. Povodne si vyžiadali šesť obetí v Rumunsku a po jednej v Rakúsku a Poľsku. V Česku sú nezvestné štyri osoby, ktoré strhla voda, uviedla tamojšia polícia.Veľké záplavy zasiahli viaceré stredoeurópske štáty vrátane Rakúska, Česka, Poľska a Rumunska. Nasledovať by však mohli i Slovensko a Maďarsko v dôsledku tlakovej níže zo severného Talianska, ktorá od štvrtka prináša do regiónu rekordné zrážky.V Česku bola zasiahnutá veľká časť krajiny a úrady vyhlásili najvyššie výstrahy pred povodňami v približne 100 oblastiach. Najhoršia situácia panuje na severovýchode krajiny pri hraniciach s Poľskom a Slovenskom.V sliezskom meste Opava medzičasom vyzvali približne 10-tisíc ľudí z asi 56-tisícovej populácie, aby sa presunuli do vyššie položených lokalít. „Nie je dôvod čakať,“ povedal pre český verejnoprávny rozhlas primátor Opavy Tomáš Navrátil.Uviedol, že situácia je horšia ako počas posledných ničivých povodní v roku 1997, známych ako „povodeň storočia“.„Musíme sa sústrediť na záchranu životov,“ povedal v nedeľu pre Českú televíziu premiér Petr Fiala . Jeho vláda sa mala stretnúť v pondelok, aby zhodnotila škody. To najhoršie „ešte nie je za nami“, varoval premiér. Optimistickejšie vyznieval prezident Petr Pavel, ktorý povedal, že „je zrejmé, že sme sa z predchádzajúcej krízy poučili“.Tisíce ďalších evakuovali aj v takmer úplne zaplavených mestách Krnov a Českom Těšíne. Rieka Odra, ktorá tečie do Poľska, dosahovala v Ostrave a Bohumíne extrémne hladiny, čo si vyžiadalo evakuáciu.Mestá a dediny v Jeseníkoch, vrátane miestneho centra Jeseníka, boli zaplavené a izolované rozbúrenými vodami, ktoré premenili cesty na rieky. Armáda vyslala na pomoc pri evakuácii vrtuľník.