Povodňové práce v Tatrách ohrozujú riečne ekosystémy, upozorňujú vedci

Bratislava 6. septembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách v rámci povodňových prác dochádza k necitlivým zásahom do riečnych ekosystémov. Upozorňujú na to vedci, ktorí sa zaoberajú výskumom vôd a rýb. Vyzývajú preto ministra životného prostredia a generálneho riaditeľa sekcie envirorezortu, aby prebiehajúce práce zastavili. Tie pre vyhlásený povodňový stav môžu prebiehať okamžite a bez verejného obstarávania. Povodne pritom boli koncom júla.píšu v spoločnom vyhlásení Slovenská limnologická spoločnosť a Slovenská ichtyologická spoločnosť. Práce podľa nich prebiehajú aj na rieke Belá, ktorá patrí medzi lokality európskeho významu a je predmetom výskumu mnohých vedcov.Tí preto navrhujú, aby boli zatiaľ vykonané len najnutnejšie opatrenia v bezprostrednej blízkosti ľudských sídel a infraštruktúry. Ostatné by mal riešiť komplexný projekt, ktorý bude posúdený aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie.myslia si vedci. Upozorňujú tiež, že Slovensko sa Európskej komisii zaviazalo, že bude udržiavať dobrý stav riek, ktoré sa spomínajú vo vodnom pláne z roku 2015.deklarujú vedci.