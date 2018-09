UŽ O PÁR TÝŽDŇOV: Stavebník D4 a R7 avizuje dopravné obmedzenia

Na archívnej snímke výstavba úseku rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná - Holice, ktorý bude súčasťou bratislavského obchvatu, v Dunajskej Lužnej 17. apríla 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 6. septembra (TASR) – Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa už o niekoľko týždňov citeľnejšie dotkne vodičov v Bratislave. Stavebník totiž avizuje spustenie prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz, v rámci ktorej vybuduje nové zjazdy z diaľnice D1 smerom na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. Vodiči preto musia počítať s dopravnými obmedzeniami. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornil manažér dopravy zo spoločnosti D4R7 Construction Zdeněk Krejčí.Po dokončení prestavby križovatky Prievoz bude podľa jeho slov mať každý smer svoju vlastnú nájazdovú rampu, tak z diaľnice, ako aj na ňu.uviedol. Prvú etapu by chceli spustiť už o niekoľko týždňov, počítajú s mesiacom október. Čakajú však ešte na potrebné povolenia. Realizujú však už prípravné práce v okolí Bajkalskej ulice.spresnil Krejčí. Vodiči sa budú musieť po spustení výstavby pripraviť na dopravné obmedzenia i zhustenie premávky. Stavebník však deklaruje, že sa bude snažiť minimalizovať dosah výstavby na dopravu v Bratislave.podotkol Krejčí. Na dotknutých križovatkách na obchádzkových trasách sa má podľa neho napríklad aj predĺžiť zelený interval, aby bol prejazd mestom čo najplynulejší. Betonáž či asfaltovanie chce stavebník realizovať v nočných hodinách, aby svojimi mechanizmami cez deň nezaťažoval dopravu.Práce na križovatke Prievoz budú rozdelené do celkovo šiestich etáp a potrvajú zhruba do roku 2020. Keďže sa v rámci stavby D4 a R7 počíta so 14 križovatkami, s obmedzeniami pri ich výstavbe musí verejnosť počítať aj na iných miestach Bratislavy a v jej okolí.podotkol Krejčí.Cieľom projektu D4 a R7 je vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 s celkovou dĺžkou viac ako 59 kilometrov budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta. Celková schéma zahŕňa výstavbu 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií vrátane nového mosta nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu.