POVOĽOVACÍ PROCES ZAMESTNÁVANIA CUDZINCOV SA MÁ ZRÝCHLIŤ

Bratislava 28. augusta (TASR) - Pre nedostatok pracovnej sily musí Slovensko prijať v oblasti riadeného dovozu pracovnej sily niekoľko opatrení. Skrátiť by sa mali niektoré procesy pri zamestnávaní cudzincov. V najbližších dvoch týždňoch majú všetky štátne orgány, ktoré majú na starosti povoľovací proces pri zamestnávaní cudzincov, predložiť balík ďalších opatrení, ktoré zjednodušia tento proces. Avizoval to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení rokovania o problematike riešenia nedostatku pracovnej sily.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chce rokovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity o tom, ako zlepšiť zamestnateľnosť Rómov na trhu práce. Situácia vo firmách je totiž kritická, pretože majú problém s nedostatkom pracovnej sily. Podľa premiéra bude potrebné nájsť nejaký motivačný systém pre firmy, ktoré budú chcieť zamestnať Rómov, a ak ich udržia v práci viac ako 12 mesiacov, firmy by podľa premiérových slov "mohli dostať nejaký benefit".