Sýria je pripravená prijať milión svojich utečencov, tvrdí Moskva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. augusta (TASR) - Vojnou sužovaná Sýria bude schopná prijať milión vracajúcich sa utečencov po tom, ako sa uskutoční Moskvou podporovaná obnova krajiny. Vyhlásil to v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu.povedal Šojgu, ktorého citujú miestne médiá.povedal podľa agentúry TASS novinárom šéf rezortu obrany.Rusko ako dlhoročný spojenec Damasku spustilo v Sýrii v roku 2015 vojenskú intervenciu na podporu obliehaného režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, čo zmenilo vývoj tohto komplikovaného konfliktu, trvajúceho od jari 2011.Asad a jeho spojenci odvtedy opätovne získali kontrolu nad značnými oblasťami a vláda sa s pomocou Moskvy postupne začína zameriavať na obnovu spustošenej krajiny.Od vypuknutia konfliktu - jedného z najničivejších od druhej svetovej vojny - musela svoje domovy opustiť viac než polovica obyvateľstva Sýrie, pričom vyše päť miliónov ľudí utieklo do zahraničia. Väčšina z nich sa dostala do susedných krajín, predovšetkým do Turecka, Jordánska a Libanonu.O návrate utečencov hovorili na svojom júlovom summite v Helsinkách i ruský prezident Vladimir Putin a jeho kolega z Bieleho domu Donald Trump. Moskva neskôr vyhlásila, že Washingtonu predložila plány na spoluprácu ohľadom návratu utečencov do Sýrie, avšak detaily ešte neboli potvrdené.