Povyšovanie vojakov v zálohe sa zmení, funkcionár bez náležitého zdôvodnenia lepšiu hodnosť nezíska

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Povyšovanie vojakov v zálohe sa zmení. Nemala by sa opakovať situácia, keď v minulosti boli bezdôvodne do vojenských hodností povýšení politici s tým, že preskočili aj niekoľko hodností.Parlament schválil novelu zákona o brannej povinnosti, ktorá upravuje povyšovanie do vojenskej hodnosti vojaka v zálohe a vymenúvanie do vojenskej hodnosti alebo povyšovanie do vojenskej hodnosti profesionálneho vojaka vo výslužbe a vojnového veterána. Za prijatie novely hlasovalo 109 poslancov zo 137 prítomných.„Na základe poznatkov z aplikačnej praxe, keď boli verejní funkcionári vymenovaní alebo povýšení bez náležitého zdôvodnenia alebo v súvislosti s výkonom ich verejnej funkcie aj o niekoľko hodností, a v snahe zabrániť takémuto konaniu v budúcnosti, sa navrhuje, aby takto oceňovaný vojak vo výslužbe alebo vojnový veterán nebol verejný funkcionár,“ konštatuje sa v dôvodovej správe návrhu zákona