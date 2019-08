Pozemkový fond by mal v roku 2020 vykázať prebytok 6,02 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) by v roku 2020 mal skončiť hospodárenie s prebytkom na úrovni 6,02 milióna eur, v roku 2021 v hodnote 5,63 milióna eur a v roku 2022 vo výške 4,67 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu fondu, ktorý v stredu na svojom prvom poprázdninovom zasadnutí schválila vláda.uvádza sa v návrhu rozpočtu.Výdavková časť navrhovaného rozpočtu fondu na rok 2020 je rozpočtovaná vo výške 21,2 milióna eur, čo je zníženie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 indexom 97,17.SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.