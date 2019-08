V prípade dohody o brexite by väčšina Britov chcela referendum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. augusta (TASR) - Tesná väčšina Britov si myslí, že akákoľvek dohoda o odchode Británie z Európskej únie by mala byť predmetom referenda. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters na základe prieskumu verejnej mienky uskutočneného spoločnosťou Kantar.Za referendum v prípade dohody o brexite sa vyslovilo 52 percent respondentov, zatiaľ čo 29 percent z nich by si referendum neželalo a 19 percent sa k otázke nevedelo vyjadriť.Z prieskumu Kantaru tiež vyplýva, že ak by sa v Británii konali voľby, so ziskom 42 percent by v nich jasne zvíťazila vládnuca Konzervatívna strana premiéra Borisa Johnsona. Opozičnej Labouristickej strane pod vedením Jeremyho Corbyna by dalo hlas 28 percent respondentov.Premiér Johnson chce s EÚ uzavrieť novú dohodu, pretože nesúhlasí so znením tej, ktorú s Bruselom uzavrela jeho predchodkyňa Theresa Mayová. Na dohode mu prekáža najmä tzv. írska poistka. Predstavitelia EÚ však opakovane vyhlásili, že Mayovej dohoda sa už otvárať nebude. Johnson tvrdí, že v takom prípade opustí Británia 31. októbra EÚ bez dohody.