Požiadavky na učebnice sú zabezpečené na 58 percent, hovorí Lubyová

Bratislava 2. septembra (TASR) – Školy požadujú na školský rok 2018/2019 nákup a distribúciu približne 2,6 milióna učebníc, v súčasnosti je ich pre žiakov pripravených zhruba 1,5 milióna, čo predstavuje 58-percentnú mieru zabezpečenia požiadaviek škôl. Uviedla to v rozhovore pre TASR ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).povedala Lubyová s tým, že túto hranicu sa rezort školstva snaží posúvať stále smerom vyššie.Tieto čísla podľa Lubyovej nezohľadňuje fakt, že rezort školstva poslal finančné prostriedky školám na nákup Prvouky pre 2. ročník základných škôl (201.642 eur) a taktiež na učebnice cudzích jazykov (1.332.120 eur), ktoré si školy nakupujú podľa vlastného výberu.Začiatkom leta začal rezort školstva rokovanie s vydavateľstvami na učebnice, ktoré by sa mali používať v školskom roku 2018/19.vymenovala Lubyová. V rámci stredných škôl by malo ísť o učebnice geografie pre 1. až 3. ročník určené pre gymnáziá. Šéfka rezortu školstva doplnila, že verejné obstarávania sa budú vyhlasovať v priebehu jesene.Na nákup reedícií a nových titulov poskytlo ministerstvo školstva zatiaľ v tomto roku okolo 6,8 milióna eur. Okrem toho v septembri plánuje zabezpečiť nákup ďalších reedícií vo výške približne 1,1 milióna eur. V tomto roku boli na učebnice v štátnom rozpočte dodatočne vyčlenené navyše štyri milióny eur, a tak sa celková suma na tento účel zvýšila na desať miliónov eur.priblížila ministerka.Rezort školstva bude po novom sledovať časový cyklus pri používaní učebníc v jednotlivých školách.dodala Lubyová.