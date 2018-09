Štúdie upozorňujú, že do roku 2050 môže dôjsť k úbytku kakaovníkov

Na archívnej snímke usušené kakaové bôby. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. septembra (TASR) - Záujem o čokoládu sa vo svete neustále zvyšuje, ale hrozí, že tento trend nebude trvať večne. Z krajín, v ktorých sa pestujú kakaovníky, prichádzajú znepokojujúce správy. Stromy napadajú vírusy, škodcovia a plesne. Ohrozuje ich aj globálne otepľovanie. V júni museli ich pestovatelia v Pobreží slonoviny vyrúbať na takmer 100.000 hektároch.V niektorých štúdiách odborníkov sa uvádza, že do roku 2050 môže zaniknúť až 90 % súčasných kakaovníkových plantáží. Podľa najhorších scenárov do roku 2050 by sa mohli prestať pestovať vo väčšine regiónov na planéte.Najviac kakaových bôbov sa na globálny trh dostáva z Pobrežia slonoviny, Ghany a Indonézie.Kakaovníky však ohrozujú aj konkurenčné plodiny. Pre farmárov je už finančne výhodnejšie, aby pestovali kukuricu, gumovníky či palmy.Pestovatelia kakaovníkov však nie sú vydaní napospas nepriaznivému osudu. Potravinový koncern Mars vlani investoval na vyšľachtenie odolnejších kakaovníkov približne jednu miliardu dolárov (855,29 milióna eur). Informoval o tom server USA Today.