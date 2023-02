Požiadavky o muníciu sú splnené tak rýchlo, ako je to možné, reaguje Šojgu na kritiku blízkeho spojenca Putina

Úplne falošné správy

Ťažké boje na východe Ukrajiny

22.2.2023 - Ruské ministerstvo obrany odmietlo obvinenia zakladateľa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, že obmedzujú dodávky munície dobrovoľníkom na fronte. Nespomenuli však Vagnerovcov ani konkrétne obvinenia Jevgenija Prigožina , informuje o tom web denníka The Guardian.„Všetky požiadavky o muníciu sú splnené tak rýchlo, ako je to možné," uviedlo ministerstvo a zároveň prisľúbilo ďalšie dodávky na sobotu a odmietlo „úplne falošné" správy o nedostatkoch.„Pokusy o vytvorenie rozkolu v mechanizme interakcie a podpory medzi jednotkami ruských (bojových) skupín sú kontraproduktívne a pracujú len v prospech nepriateľa," konštatuje rezort v stanovisku.Prigožin obvinil ruského ministra obrany a náčelníka generálneho štábu, že sa ich pokúšajú zničiť nedodávaním munície bojovníkom na Ukrajine. Blízky spojenec ruského vodcu Vladimira Putina vo zvukovom vyhlásení zverejnenom jeho hovorcami odsúdil „priamy odpor" ruskej armády, „čo nie je nič iné ako pokus zničiť Vgnerovcov".Ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruských síl Valerij Gerasimov podľa neho rozdávajú rozkazy nedodávať Vagnerovcom muníciu a nepodporovať ich zo vzduchu. Skupina sa pritom aktívne zapája do ťažkých bojov na východe Ukrajiny.Podľa Prigožina sa to dá prirovnať k „velezrade práve vo chvíli, keď Vagnerovci bojujú za Bachmut , pričom každý deň strácajú stovky bojovníkov".Prigožin a jeho bojovníci už týždne tvrdia, že im ruská armáda neposkytuje dostatok munície, keď sa snažia o dobytie Bachmutu, kľúčového mesta v čiastočne okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti . Obvinenia tiež zdôrazňujú dlhotrvajúce napätie medzi súkromnou armádou, ktorá má nejasné právne postavenie, keďže ruské zákony zakazujú súkromné vojenské spoločnosti, a ruskou armádou.