Zbabelá túžba Putina po pôde a moci zlyhá, no láska ukrajinského ľudu zvíťazí. Vo vojne ide o slobodu, zdôraznil Biden

NATO ostáva jednotné

Spojenci nechcú zničiť Rusko

Pochvala Varšave, podpora Kyjeva

21.2.2023 - Pred rokom sa svet pripravoval na pád Kyjeva, ale ten stojí, zostáva silný a je slobodný, vyhlásil vo Varšave americký prezident Joe Biden . Vojna, ktorú na Ukrajine rozpútal ruský prezident Vladimir Putin , otestovala všetky demokratické krajiny, ale spojenci podľa Bidena stoja pevne proti ruskej agresii. Na svojom webe o tom informuje spravodajská televízia CNN.Putin sa podľa Bidena vlani mýlil, že Ukrajina podľahne, keď tam pošle tanky. „Ukrajinci sú príliš odvážni. Amerika, Európa, koalícia národov od Atlantiku po Pacifik, boli sme príliš zjednotení. Demokracia bola príliš silná. Namiesto ľahkého víťazstva, ktoré vnímal a predpovedal, Putin odišiel s vyhorenými tankami a ruskými silami v rozklade,“ povedal šéf Bieleho domu.Poukázal tiež na to, že vojna presvedčila Fínsko a Švédsko, aby začali vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . „Myslel si, že NATO sa rozbije a rozdelí. Namiesto toho je NATO jednotnejšie a zjednotenejšie viac než kedykoľvek predtým. Myslel si, že by mohol využiť energiu, zlomiť odhodlanie Európy a namiesto toho pracujeme na ukončení závislosti Európy od ruských fosílnych palív,“ dodal Biden.Ruský vodca by nemal pochybovať o podpore Ukrajiny zo strany spojencov, ktorá podľa Bidena neoslabí. „Zbabelá túžba prezidenta Putina po pôde a moci zlyhá a láska ukrajinského ľudu k svojej krajine zvíťazí," povedal americký prezident a upozornil, že vo vojne ide o slobodu.„Dnes opäť vidíme to, čo obyvatelia Poľska a ľudia v celej Európe videli celé desaťročia, chúťky autokratov nemožno utíšiť, treba sa im postaviť. Autokrati rozumejú len jednému slovu: nie. Nie, nie. Nie, nevezmete moju krajinu. Nie, nevezmete mi slobodu. Nie, nevezmete mi budúcnosť,“ povedal Biden.Ukrajina pre Rusko nikdy nebude predstavovať víťazstvo, vyhlásil okrem iného Biden. Spomenul mimoriadnu brutalitu ruských síl a žoldnierov a že „spáchali podlé činy, zločiny proti ľudskosti bez hanby a výčitiek“.Biden tiež v prejave v Poľsku, kam pricestoval pred prvým výročím začiatku vojny na Ukrajine, poprel Putinove skoršie tvrdenia o tom, že sa Západ snaží od Ruska odtrhnúť jeho „historické územie“ a strategicky ho poraziť.„Dnes opäť prehováram k Rusom. Spojené štáty a krajiny Európy nechcú kontrolovať a zničiť Rusko. Západ sa nechystá napadnúť Rusko, ako dnes povedal Putin,“ zdôraznil a dodal, že „táto vojna nie je nikdy nevyhnutnosťou. Je to tragédia. Prezident Putin si vybral túto vojnu“.Americký prezident sa vyjadril, že je veľa vecí, na ktoré možno byť pyšný, ale zároveň vyzval spojencov, aby boli čestní a s jasnými očami sa pozerali na budúci rok. Boj za slobodu je niečo, čo bude vždy ťažké, no zároveň „vždy dôležité“, prízvukoval a poznamenal, že nasledujúce dni budú náročné a trpké, sprevádzané víťazstvami a tragédiami.Biden dodal, že Spojené štáty a ich západní spojenci budú aj naďalej podporovať Ukrajinu, ako aj „brať na zodpovednosť tých, ktorí sú zodpovední za túto vojnu“.Biden okrem iného tiež pochválil Poľsko za to, že vrelo prijalo ukrajinských utečencov.Počas návštevy Varšavy zároveň oznámil, že na budúci rok budú Spojené štáty hostiť samit NATO, ktoré oslávil 75. rokov od založenia. Zopakoval, že USA podporujú NATO a článok 5 - zakladajúci princíp skupiny, že útok na jedného člena je útokom na všetkých.„Nech nie sú pochyby. Záväzok Spojených štátov k našej aliancii a článku 5 je pevný ako skala. A vie to každý člen NATO a vie to aj Rusko: útok proti jednému je útokom proti všetkým. Je to svätá prísaha,“ povedal a zaviazal sa, že USA a ich spojenci a partneri „budú naďalej podporovať Ukrajinu, keď sa bráni“.