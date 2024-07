Požiar bytu začal hasiť ako prvý, Šutaj Eštok ocenil za hrdinský čin 14-ročného chlapca (foto)

Prístup 14-ročného chlapca

Ocenený bol aj profesionálny hasič

11.7.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ocenil medailou za hrdinský čin 14-ročného chlapca z mesta Krásno nad Kysucou a príslušníka Hasičského a záchranného zboru z Bratislavy.Ocenení si ceny prevzali za svoje výnimočné záchranárske činy, ľudskosť a pomoc druhým.Ako ďalej informovalo ministerstvo vnútra , chlapec svojím rozhodným konaním významnou mierou zabránil značnej škode na materiálnych hodnotách tým, že ako prvý začal hasiť požiar bytu v bytovom dome v Krásne nad Kysucou.Ako člen Dobrovoľného hasičského zboru pri požiari bytového domu natiahol požiarnu hadicu z hydrantovej skrine a začal hasiť požiar bytu zvonku z ulice, a to až do príchodu profesionálnych hasičov.„Nikto z nás nevie, ako by sme sa vo vypätej situácii zachovali a rozhodli my. Prístup 14-ročného chlapca, ktorý sa úplne sám, s chladnou hlavou rozhodol požiar uhasiť, a pritom postupoval správne, je veľkou inšpiráciou nielen pre jeho rovesníkov, ale pre všetkých, ktorí uvažujú nad dobrovoľným hasičským zborom či vstupom do Hasičského a záchranného zboru , pretože chcú pomáhať iným," vyhlásil minister.Ocenený bol aj podpráporčík Andrej Drgoň, profesionálny hasič a záchranár Hasičského a záchranného útvaru Bratislavy. V čase osobného voľna svojím rozhodným konaním prispel k záchrane života malého 4-ročného dieťaťa, ktoré upadlo do bezvedomia. Poskytol mu prvú pomoc a asistoval záchranárom pri odvoze vrtuľníkom.„Práve preto chceme oceniť ľudí, ktorí pomáhajú iným, nie vždy sú na mieste nešťastia záchranárske zložky ako prvé. Pomoc občana je občas žiaduca a oni pomohli, čím prejavili obrovské hrdinstvo,“ dodal minister Matúš Šutaj Eštok.