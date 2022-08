Požiar cisterny spôsobil v Žiline dopravné obmedzenia, trvajú už druhý deň (foto+video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Žilinská krajská polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na ceste I/18 za križovatkou Košická. Pre zásah na mieste požiaru cisterny je tu premávka v smere zo Žiliny do Martina usmernená do jedného jazdného pruhu.Cisterna tu stojí od utorkového popoludnia po požiari nákladného automobilu, ktorý sa podarilo hasičom zlikvidovať.„V súčasnosti nie je možné odbočiť zo sídliska Vlčince smerom na Martin z dôvodu uzatvorenia pripájacieho jazdného pruhu. Smer jazdy vozidiel po ceste č. I/18 do Žiliny je bez obmedzenia. Žiadame vodičov o rešpektovanie pokynov policajtov, rešpektovanie dopravného značenia, ohľaduplnosť a trpezlivosť,“ uviedla polícia.