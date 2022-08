Premýšľate nad plávaním pre bábätka? Týchto 5 výhod vás určite presvedčí!

1. Zlepšuje hrubú motoriku

2. Menej strachu z vody

3. Učí deti nové zaujímavé veci

4. Buduje sociálne väzby

5. Posilňuje imunitu

S Unionom výhodnejšie

24.8.2022 (Webnoviny.sk) -Plávanie pre bábätká je vhodné pre deti od štvrtého mesiaca, respektíve od momentu, keď vie samostatne držať hlavičku, čo je pre plávanie veľmi dôležité, pretože sa vo vode vykonávajú aj cviky, ktoré vplývajú na krčnú chrbticu. "Plávanie je jedným z najodporúčanejších zdravotných cvičení pediatrami, je vhodné napríklad pri brušnej diastáze, vyosenom chrbátiku, svalovej dystrofii, ale aj pri nedostatočnom vývoji hrubej motoriky vzhľadom k veku dieťaťa”, opisuje lektorka plávania pre bábätká z De la mer, Zuzana Letková. Plávanie spevňuje svalstvo, pomáha lepšiemu pohybovému vývoju a môže výrazne pomôcť aj deťom trpiacim bolesťami bruška.Čím menšie dieťa, tým má z vody menší strach a naopak, čím staršie dieťa, tým má pred vodou väčší rešpekt. "Môžem z vlastných skúseností povedať, že najlepšie akceptujú vodu najmenšie deti a čím sú staršie, tým viac sa u nich prejavuje strach. Preto je vhodné začať čo najskôr a pokračovať v kurze dlhodobo, deti majú potom z vody obrovskú radosť”, dopĺňa lektorka Zuzana Letková. Podľa nej je plávanie proces vzdelávania, v ktorom si dieťa osvojuje všetko postupne opakovaním a tréningom. Napríklad deti, ktoré plávali permanentne od 4. mesiaca života, vedeli v 15. mesiacoch zadržať dych a plávať pod vodou.Po úvodnej "rozcvičke” vo vode nasledujú plavecké misie, ktoré učia deti plaveckým technikám ako splývanie na bruchu, na chrbátiku alebo trénovanie úchopov. Lektorka Zuzana Letková: "Pre deti sú najväčšia motivácia hračky, čiže všetky plavecké úlohy sú spojené s hračkami, ktoré musia deti niekam dopraviť a podobne. Ako deti rastú, trénujú sa postupne základné plavecké pohyby, prsia, znak, skoky do vody, plávanie pod vodou”.Bábätká v prvých mesiacoch života poznajú zvyčajne len členov najbližšej rodiny. Plávanie je skvelá príležitosť pre spoznávanie sa aj s inými bábätkami a rozvíjaním prvých sociálnych väzieb. Okrem toho sa spoznávajú aj rodičia a keďže majú približne rovnako staré deti, udržiavajú kamarátske vzťahy nielen v bazéne, ale aj v súkromí.Voda v bazénoch určených na plávanie bábätiek je o niečo chladnejšia ako je telesná teplota. Tým sa detičky začínajú otužovať, pričom to pozitívne vplýva na imunitný systém a deti sú menej náchylné na respiračné ochorenia, prevažne v zimných mesiacoch. "Mnoho rodičov má strach plávať s bábätkom v zime, boja sa aby, dieťatko neprechladlo. Keď však rodičia dodržia pár základných zásad, dieťatko dôkladne vysušia, utrú ušká, dajú vatu do ušiek, aklimatizujú sa po plávaní v detskom kútiku nemusia mať strach z prechladnutia”, odporúča na záver lektorka plávania pre bábätká z De la mer, Zuzana Letková.Nakoľko táto aktivita nie je práve najlacnejšia, ale je za to veľmi užitočná, Union zdravotná poisťovňa prispieva svojim poistencom sumou 30 eur na kurz plávania. Pre získanie príspevku je potrebné, aby bolo bábätko a aspoň jeden rodič poistencom Unionu. Príspevok sa dá čerpať do veku 18 mesiacov dieťaťa.Informačný servis