Požiar historickej budovy v Kodani naďalej hasia, zistenie príčiny jeho vzniku potrvá dlho (foto)

Väčšinu cenností sa podarilo zachrániť

Ohrozená je stabilita budovy

Budova sa bude rekonštruovať

Ministerstvá uzatvorili úrady





Burzu, v dánčine Børsen, postavili v roku 1615 a je popredným príkladom holandskej renesancie v Dánsku.



Dánska burza v nej nesídli od roku 1974.



V súčasnosti to bola populárna turistická atrakcia.



Jej veža vytvarovaná ako prepletené chvosty štyroch drakov siahala do výšky 56 metrov.





17.4.2024 (SITA.sk) - Dánski hasiči ešte stále hasia posledné ohniská požiaru , ktorý v utorok zničil historickú budovu Burzy v Kodani. Rozsah škôd, ktoré spôsobili plamene a voda, zatiaľ nie je známy, rovnako ako príčina požiaru. Predpokladá sa však, že vznikol na streche budovy počas renovačných prác.Požiar budovy zo 17. storočia vypukol v utorok ráno, pričom sa okrem iného v jeho dôsledku zrútila jeho ikonická veža.V budove, ktorá bola do požiaru sídlom Dánskej obchodnej komory, sa nachádzalo mnoho umeleckých diel a cenností, ktoré pohotovostným zložkám pomáhali vynášať aj okoloidúci.Šéf obchodnej komory Brian Mikkelsen sa pre dánske médiá vyjadril, že väčšinu z cenného majetku sa podarilo zachrániť.Predstaviteľ regionálneho hasičského zboru Tim Ole Simonsen povedal, že po požiari je ohrozená stabilita vonkajších stien, keďže drevená konštrukcia už neexistuje.Okolo zvyšných vonkajších stien bude umiestnených až 40 prepravných kontajnerov naplnených betónom, aby boli stabilizované, informoval hasičský zbor.Hlavný vyšetrovateľ požiaru, Brian Belling z kodanskej polície, upozornil, že zistenie jeho príčiny môže trvať dlho. Ako dodal, polícia zatiaľ nebola schopná vojsť do budovy.Predstavitelia obchodnej komory, ktorá budovu vlastní, uviedli, že budovu napriek všetkému zrekonštruujú. O tom, kto tak spraví, zatiaľ nepadlo rozhodnutie. Rekonštrukcia bude stáť milióny, ak nie miliardy dánskych korún, a podľa opatrných odhadov by mohla trvať aj 10 rokov.Pre dym z požiaru uzatvorili ministerstvá v blízkosti Burzy, ktoré zostali zatvorené aj v stredu.Úrady oznámili zamestnancom, aby pracovali z domu, pretože v budovách pretrváva ostrý zápach dymu. Zatvorená v stredu zostáva aj hlavná cesta vedúca okolo historickej budovy