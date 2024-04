Tender na nákup systémov protivzdušnej obrany označil Kaliňák za fejk a neexistuje teda ani jeho víťaz (video)

Žiadny tender sa neuskutočnil

Nemôžeme čakať päť a viac rokov

17.4.2024 (SITA.sk) - Na nákup systémov protivzdušnej obrany nebol žiadny tender. Žiadny víťaz teda neexistuje. Uviedol to minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák , ktorý tak reagoval na vyhodnotenie najlepších ponúk systémov protivzdušnej obrany počas úradníckej vlády, kedy rezort viedol Martin Sklenár Úradnícka vláda ako najvhodnejšie vyhodnotila ponuku od Poľskej republiky s MANPAD kompletom PIORUN a v procese obstarania systémov MRSAM-M vyhodnotil ako najlepšiu izraelskú ponuku systému BARAK-MX.Ako však Kaliňák uviedol, žiadny tender sa neuskutočnil, a podobne tomu bolo aj v prípade pásových vozidiel. „Bol to fejk, kde sa snažili napodobniť nejaký výber, ale v skutočnosti nebol," uviedol minister obrany.Dodal, že v poslednej chvíli sa teraz posudzuje izraelský, nórsky a kórejsky systém. „Ostatné sú pre nás nedostupné, nielen pre cenu, ale aj pre to, že lehota dodania je päť a viac rokov. Toľko čakať nemôžeme," dodal Kaliňák.Ako minister pripomenul, aj v prípade pásových vozidiel nastala situácia, keď sa porovnávali tri pásové vozidlá a nakoniec sa kúpilo také, ktoré v súťaži ani nebolo. Podľa ministra je to rovnaké aj v prípade systémov protivzdušnej obrany. Dohoda bola na jednom systéme protivzdušnej obrany, čo je podľa Kaliňáka nepostačujúce.„Protivzdušná ochrana má byť zásadným prvkom ochrany celej SR. Musí byť adekvátne masívna, aby dokázala pokryť aspoň 80 percent Slovenska. Jeden systém by kryl asi desať, možno 15 percent územia," uviedol Kaliňák s tým, že kroky bývalej vlády boli v tomto prípade len prázdnymi gestami. V prípade systému z Izraela by dodávku mohol podľa šéfa rezortu obrany výrazne ovplyvniť konflikt, ktorý práve v Izraeli prebieha, čo vidí ako zásadný problém.