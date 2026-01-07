|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. januára 2026
Požiar kamiónu skomplikoval dopravu na R4 v smere od Šebastoviec na Milhosť, zasahovali hasiči aj polícia – FOTO
Tagy: Rýchlostná cesta R4
Rýchlostná cesta R4 bola v stredu v smere od Šebastoviec na Milhosť dočasne uzatvorená, dôvodom bol požiar kamiónu. Na sociálnej sieti o tom informovalo
Zdieľať
7.1.2026 (SITA.sk) - Rýchlostná cesta R4 bola v stredu v smere od Šebastoviec na Milhosť dočasne uzatvorená, dôvodom bol požiar kamiónu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
Ako uviedlo, hasiči z hasičskej stanice Čaňa (okres Košice-okolie) a Košice – Požiarnická zasahovali pri požiari kamiónu naloženého plastovým granulátom, ktorý bol odstavený na diaľnici v smere od Košíc – časť Šebastovce smer Milhosť.
Krátko pred 15:00 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že rýchlostná cesta bola dočasne uzavretá v oboch smeroch, no už bol sprejazdnený jeden jazdný pruh. Policajti miesto udalosti zabezpečujú a riadia dopravu. Polícia tiež priblížila, že k požiaru došlo v čase okolo 13:00, na rýchlostnej ceste R4, km 1,8, v katastri obce Perín-Chym, v smere z Maďarska.
"Kamión bol príslušníkmi HaZZ uhasený. Udalosť bola zadokumentovaná ako škodová udalosť. Zisťovateľ príčin požiarov určil ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru technickú závadu na vozidle – prasknutú pneumatiku," uviedla polícia. Doplnila, že vodič vyviazol bez zranení, prítomnosť alkoholu sa u neho nepreukázala.
Zdroj: SITA.sk - Požiar kamiónu skomplikoval dopravu na R4 v smere od Šebastoviec na Milhosť, zasahovali hasiči aj polícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako uviedlo, hasiči z hasičskej stanice Čaňa (okres Košice-okolie) a Košice – Požiarnická zasahovali pri požiari kamiónu naloženého plastovým granulátom, ktorý bol odstavený na diaľnici v smere od Košíc – časť Šebastovce smer Milhosť.
Krátko pred 15:00 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že rýchlostná cesta bola dočasne uzavretá v oboch smeroch, no už bol sprejazdnený jeden jazdný pruh. Policajti miesto udalosti zabezpečujú a riadia dopravu. Polícia tiež priblížila, že k požiaru došlo v čase okolo 13:00, na rýchlostnej ceste R4, km 1,8, v katastri obce Perín-Chym, v smere z Maďarska.
"Kamión bol príslušníkmi HaZZ uhasený. Udalosť bola zadokumentovaná ako škodová udalosť. Zisťovateľ príčin požiarov určil ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru technickú závadu na vozidle – prasknutú pneumatiku," uviedla polícia. Doplnila, že vodič vyviazol bez zranení, prítomnosť alkoholu sa u neho nepreukázala.
Zdroj: SITA.sk - Požiar kamiónu skomplikoval dopravu na R4 v smere od Šebastoviec na Milhosť, zasahovali hasiči aj polícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rýchlostná cesta R4
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Akciu zameranú na nelegálnu migráciu si pozrel aj bavorský minister vnútra, Šutaj Eštok hovorí o jasnom signáli partnerom – VIDEO
Akciu zameranú na nelegálnu migráciu si pozrel aj bavorský minister vnútra, Šutaj Eštok hovorí o jasnom signáli partnerom – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini prijal koledníkov Dobrej noviny, vyzdvihol vyzbieranie najrekordnejšej sumy v histórii – VIDEO, FOTO
Pellegrini prijal koledníkov Dobrej noviny, vyzdvihol vyzbieranie najrekordnejšej sumy v histórii – VIDEO, FOTO