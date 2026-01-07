|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. januára 2026
Pellegrini prijal koledníkov Dobrej noviny, vyzdvihol vyzbieranie najrekordnejšej sumy v histórii – VIDEO, FOTO
Prezident Peter Pellegrini v stredu prijal v Prezidentskom paláci koledníkov Dobrej noviny. Poďakoval im za to, že túto tradíciu uchovávajú už viac ako 30 rokov a ...
Zdieľať
7.1.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v stredu prijal v Prezidentskom paláci koledníkov Dobrej noviny. Poďakoval im za to, že túto tradíciu uchovávajú už viac ako 30 rokov a prostredníctvom koledovania pomáhajú tým, ktorí to potrebujú.
„Vediete ľudí k tomu, aby sme si počas Vianoc aj vďaka vám trochu viac uvedomili hodnoty, ako je blízkosť, solidarita a potreba pomôcť tým, ktorí jednoducho našu pomoc potrebujú. Ukazujete, že vo svete sú aj horšie problémy ako tie naše, aj keď niekedy máme pocit, že tie naše sú tie najhoršie na svete,“ povedal prezident.
Zdôraznil, že aj dnes je na svete mnoho detí aj dospelých, ktorí nemajú vodu, nemajú čo jesť alebo sú dennodenne ohrození vojenskými konfliktami a žijú veľmi ťažký život. Ľudia na Slovensku sa podľa neho však vždy dokázali podeliť s núdznymi aj z toho mála, čo mali.
„Chcem vám pogratulovať k minuloročnému ročníku. Oslavovali ste 30 rokov, do koledovania sa zapojilo viac ako 20-tisíc mladých ľudí po celom Slovensku. Podarila sa vám vyzbierať asi najrekordnejšia suma v histórii, je to naozaj ohromujúce číslo - skoro 1,5 milióna eur,“ vyzdvihol.
Poďakoval sa tiež hnutiu kresťanských spoločenstiev detí eRko, ktoré koledníkov vedie. Prezidentovi zavinšovali koledníci z oravskej obce Beňadovo, z mesta Nová Baňa a z obce Suchá nad Parnou v trnavskom regióne.
„Tieto deti zastupujú tisíce koledníkov, ktorí sa počas Vianoc po 31. krát zapojili do celoslovenskej akcie Dobrá novina, aby radosťou naplnili srdcia svojich susedov, známych a príbuzných. Chceme, aby sa deti cez malé skutky lásky, ako je koledovanie, učili, že pravá láska nie je sebecká, ale dáva sa ako dar,“ povedal prezidentovi riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
Dodal, že dary, ktoré koledníci vyzbierali, pôjdu ľuďom v núdzi, ktorí čelia náročným životným situáciám zapríčinených hladom, chudobou alebo vojnou. „Vďaka štedrosti slovenských rodín podporíme viac ako 30 rozvojových a humanitárnych projektov,“ povedal Fiala. Jedným z nich je zdravotnícke zariadenie na severe Etiópie. Vedú ho rehoľné sestry Vincentky, ktoré aj počas vojny a v neľahkých podmienkach pomáhali tamojším obyvateľom.
Cez každoročnú zbierku a rozvojové projekty podporila Dobrá novina nespočetné množstvo ľudí – spolu je to viac ako 450 projektov v celkovej hodnote 17 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal koledníkov Dobrej noviny, vyzdvihol vyzbieranie najrekordnejšej sumy v histórii – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Vediete ľudí k tomu, aby sme si počas Vianoc aj vďaka vám trochu viac uvedomili hodnoty, ako je blízkosť, solidarita a potreba pomôcť tým, ktorí jednoducho našu pomoc potrebujú. Ukazujete, že vo svete sú aj horšie problémy ako tie naše, aj keď niekedy máme pocit, že tie naše sú tie najhoršie na svete,“ povedal prezident.
Tridsiate výročie
Zdôraznil, že aj dnes je na svete mnoho detí aj dospelých, ktorí nemajú vodu, nemajú čo jesť alebo sú dennodenne ohrození vojenskými konfliktami a žijú veľmi ťažký život. Ľudia na Slovensku sa podľa neho však vždy dokázali podeliť s núdznymi aj z toho mála, čo mali.
„Chcem vám pogratulovať k minuloročnému ročníku. Oslavovali ste 30 rokov, do koledovania sa zapojilo viac ako 20-tisíc mladých ľudí po celom Slovensku. Podarila sa vám vyzbierať asi najrekordnejšia suma v histórii, je to naozaj ohromujúce číslo - skoro 1,5 milióna eur,“ vyzdvihol.
Poďakoval sa tiež hnutiu kresťanských spoločenstiev detí eRko, ktoré koledníkov vedie. Prezidentovi zavinšovali koledníci z oravskej obce Beňadovo, z mesta Nová Baňa a z obce Suchá nad Parnou v trnavskom regióne.
Dary pôjdu ľuďom v núdzi
„Tieto deti zastupujú tisíce koledníkov, ktorí sa počas Vianoc po 31. krát zapojili do celoslovenskej akcie Dobrá novina, aby radosťou naplnili srdcia svojich susedov, známych a príbuzných. Chceme, aby sa deti cez malé skutky lásky, ako je koledovanie, učili, že pravá láska nie je sebecká, ale dáva sa ako dar,“ povedal prezidentovi riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
Dodal, že dary, ktoré koledníci vyzbierali, pôjdu ľuďom v núdzi, ktorí čelia náročným životným situáciám zapríčinených hladom, chudobou alebo vojnou. „Vďaka štedrosti slovenských rodín podporíme viac ako 30 rozvojových a humanitárnych projektov,“ povedal Fiala. Jedným z nich je zdravotnícke zariadenie na severe Etiópie. Vedú ho rehoľné sestry Vincentky, ktoré aj počas vojny a v neľahkých podmienkach pomáhali tamojším obyvateľom.
Cez každoročnú zbierku a rozvojové projekty podporila Dobrá novina nespočetné množstvo ľudí – spolu je to viac ako 450 projektov v celkovej hodnote 17 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal koledníkov Dobrej noviny, vyzdvihol vyzbieranie najrekordnejšej sumy v histórii – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Požiar kamiónu skomplikoval dopravu na R4 v smere od Šebastoviec na Milhosť, zasahovali hasiči aj polícia – FOTO
Požiar kamiónu skomplikoval dopravu na R4 v smere od Šebastoviec na Milhosť, zasahovali hasiči aj polícia – FOTO
<< predchádzajúci článok
Premiér Andrej Babiš navrhol Motoristu Filipa Turka za ministra, prezident Pavel ho odmietol – FOTO
Premiér Andrej Babiš navrhol Motoristu Filipa Turka za ministra, prezident Pavel ho odmietol – FOTO