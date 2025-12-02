Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Požiar na desiatom poschodí bytového domu v Košiciach si vyžiadal jeden ľudský život – FOTO


Požiar v jednom z košických bytových domov si vyžiadal ľudský život. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo ...



Zdieľať
588827604_1173313211601615_5771204306311325842_n 676x373 2.12.2025 (SITA.sk) - Požiar v jednom z košických bytových domov si vyžiadal ľudský život. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, oznámenie o požiari v byte v mestskej časti Košice-Západ prijala polícia na linke 158 krátko po polnoci.

Požiar na desiatom poschodí


„Na miesto okamžite smerovali všetky záchranné zložky. Policajti, ktorí prišli ako prví, začali s evakuáciou obyvateľov bytového domu," uvádza KR PZ v Košiciach. Požiar bol v byte na desiatom poschodí, hasiči po jeho otvorení našli 80-ročnú ženu bez známok života.

„Na miesto bol vyslaný aj evakuačný autobus HaZZ pre približne 40 evakuovaných osôb. Časť obyvateľov odišla k príbuzným, podľa prvotných informácií malo bytový dom opustiť okolo 90 ľudí," uviedla polícia. Ako pravdepodobnú príčinu požiaru určil zisťovateľ príčin požiarov HaZZ neodbornú manipuláciu s otvoreným ohňom, konkrétne fajčenie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia," uzavrelo KR PZ v Košiciach s tým, že okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania.

Nedbanlivosť a neopatrnosť


Hasičský a záchranný zbor informoval, že krátko po pol jednej ráno zasahovalo pri predmetnom požiari 19 hasičov s ôsmimi kusmi techniky. Na mieste prebiehala záchrana obyvateľov bytového domu, vykonávala ju polícia aj samotní obyvatelia.

„Hasiči vstúpili do bytu na 10. poschodí vykopnutím dverí a v dýchacích prístrojoch čelili plne rozvinutému požiaru. Ten sa im podarilo zlikvidovať približne do 15 minút," uvádza HaZZ s tým, že predbežnou príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s ohňom. Výška priamej škody je odhadovaná na 20-tisíc eur.

Starosta MČ Západ Marcel Vrchota (SaS) na sociálnej sieti v skorých ranných hodinách uviedol, že horelo na Gudernovej ulici 1. Okolité byty podľa jeho slov neboli požiarom, zadymením ani vodou z hasenia vážnejšie zasiahnuté, a sú obývateľné. „Samozrejme je potrebné opraviť odstavené kúrenie, plyn a elektrinu," uviedol.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Požiar na desiatom poschodí bytového domu v Košiciach si vyžiadal jeden ľudský život – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

