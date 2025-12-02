Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

V Bratislave bude protest proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu SR


Tagy: Dopravné obmedzenia Korupcia Mimovládne organizácie Predseda Ústavného súdu SR Protest

Mimovládky a verejnosť v utorok budú protestovať proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu. Informovala o tom ...



Zdieľať
protest 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Mimovládky a verejnosť v utorok budú protestovať proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Protestný pochod Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! sa uskutoční v utorok o 17:00 v Bratislave.

Protestné zhromaždenie


Viesť bude z Námestia slobody pred parlament. Pod oknami poslancov pred Národnou radou SR bude protestné zhromaždenie, a teda práve v čase, keď budú poslanci v prvom čítaní hlasovať o návrhu zákona, ktorým sa ruší ÚOO. Pochod so sebou súčasne prinesie aj dopravné obmedzenia.

Na proteste vystúpia osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života. Pred verejnosť sa postaví emeritný predseda Ústavného súdu SR a generálny advokát Súdneho dvora EÚ Ján Mazák. Ten totiž spolu s 50 uznávanými právnymi expertmi tento návrh kritizuje, rovnako aj spôsob, akým ho chce koalícia prijať. Protestujúcim sa prihovorí aj oznamovateľka korupcie Mária Koránová, ktorá upozornila na pochybný miliónový tender v košickej záchranke. Pre vládny zámer sa však teraz obáva straty zamestnania.

„S prejavom vystúpia aj riaditelia organizácií zo susedného Česka. Konkrétne whistleblower a riaditeľ pražskej kancelárie Reportérov bez hraníc Pavol Szalai, ktorý informoval o Lajčákovej kauze predsedníctva EÚ. Druhou hostkou bude predsedníčka českej protikorupčnej neziskovky Oživení - Šárka Zvěřina Trunkátová. Tá sa spolu s ďalšími 27 organizáciami z celého sveta podpísala pod otvorený list, ktorým sa postavili za slovenský ÚOO,“ priblížila Nadácia Zastavme korupciu.

Počas protestu zaznie aj príhovor herečky Henriety Mičkovicovej. To, prečo je ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti dôležitá, popíše zo svojho pohľadu investigatívneho novinára Marek Vagovič. Protestné zhromaždenie uzatvorí prejav riaditeliek a riaditeľa neziskových organizácií, ktoré zhromaždenie zvolali. Katarína Batková z Via Iuris, Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu a Michal Piško z Transparency International Slovensko spoločne vyzvú poslancov, aby nehlasovali za zákon, ktorý oslabí ochranu oznamovateľov a vytvorí viac priestoru pre korupciu.

Dopravné obmedzenia


Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová informovala, že pre protestný pochod môžu vzniknúť dopravné obmedzenia v blízkosti Námestia slobody, Námestia 1. mája, Hodžovho námestia, Suchého mýta, Palisád a Zámockej ulice. Dopravní policajti budú situáciu v týchto lokalitách usmerňovať a riadiť dopravu, týka sa to aj mestskej hromadnej dopravy.

„Touto cestou vodičov upozorňujeme na možné zdržanie a žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ uzavrela polícia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V Bratislave bude protest proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu SR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravné obmedzenia Korupcia Mimovládne organizácie Predseda Ústavného súdu SR Protest
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Požiar na desiatom poschodí bytového domu v Košiciach si vyžiadal jeden ľudský život – FOTO
<< predchádzajúci článok
Centrála poisťovne Kooperativa má nové sídlo v Twin City C

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 