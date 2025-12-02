|
02. decembra 2025
V Bratislave bude protest proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu SR
Mimovládky a verejnosť v utorok budú protestovať proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu. Informovala o tom ...
2.12.2025 (SITA.sk) - Mimovládky a verejnosť v utorok budú protestovať proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Protestný pochod Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! sa uskutoční v utorok o 17:00 v Bratislave.
Viesť bude z Námestia slobody pred parlament. Pod oknami poslancov pred Národnou radou SR bude protestné zhromaždenie, a teda práve v čase, keď budú poslanci v prvom čítaní hlasovať o návrhu zákona, ktorým sa ruší ÚOO. Pochod so sebou súčasne prinesie aj dopravné obmedzenia.
Na proteste vystúpia osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života. Pred verejnosť sa postaví emeritný predseda Ústavného súdu SR a generálny advokát Súdneho dvora EÚ Ján Mazák. Ten totiž spolu s 50 uznávanými právnymi expertmi tento návrh kritizuje, rovnako aj spôsob, akým ho chce koalícia prijať. Protestujúcim sa prihovorí aj oznamovateľka korupcie Mária Koránová, ktorá upozornila na pochybný miliónový tender v košickej záchranke. Pre vládny zámer sa však teraz obáva straty zamestnania.
„S prejavom vystúpia aj riaditelia organizácií zo susedného Česka. Konkrétne whistleblower a riaditeľ pražskej kancelárie Reportérov bez hraníc Pavol Szalai, ktorý informoval o Lajčákovej kauze predsedníctva EÚ. Druhou hostkou bude predsedníčka českej protikorupčnej neziskovky Oživení - Šárka Zvěřina Trunkátová. Tá sa spolu s ďalšími 27 organizáciami z celého sveta podpísala pod otvorený list, ktorým sa postavili za slovenský ÚOO,“ priblížila Nadácia Zastavme korupciu.
Počas protestu zaznie aj príhovor herečky Henriety Mičkovicovej. To, prečo je ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti dôležitá, popíše zo svojho pohľadu investigatívneho novinára Marek Vagovič. Protestné zhromaždenie uzatvorí prejav riaditeliek a riaditeľa neziskových organizácií, ktoré zhromaždenie zvolali. Katarína Batková z Via Iuris, Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu a Michal Piško z Transparency International Slovensko spoločne vyzvú poslancov, aby nehlasovali za zákon, ktorý oslabí ochranu oznamovateľov a vytvorí viac priestoru pre korupciu.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová informovala, že pre protestný pochod môžu vzniknúť dopravné obmedzenia v blízkosti Námestia slobody, Námestia 1. mája, Hodžovho námestia, Suchého mýta, Palisád a Zámockej ulice. Dopravní policajti budú situáciu v týchto lokalitách usmerňovať a riadiť dopravu, týka sa to aj mestskej hromadnej dopravy.
„Touto cestou vodičov upozorňujeme na možné zdržanie a žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave bude protest proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu SR © SITA Všetky práva vyhradené.
