Požiar na havajskom ostrove Maui si vyžiadal už vyše 50 obetí, vraj ide o najväčšiu katastrofu v histórii štátu (video)

aktualizované 11. augusta, 9:37



Mnohí sú nezvestní

Väčšina Lahainy je „preč“

11.8.2023 (SITA.sk) -Počet obetí lesných požiarov na americkom havajskom ostrove Maui stúpol na 53. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na tamojšieho policajného šéfa.Na otázku o rôznych odhadoch počtu obetí John Pelletier uviedol, že našli telá 53 ľudí a „to znamená, že počet potvrdených obetí v Lahaine zostáva na 53“.Novinárov pritom upozornil, že ak im údaj neposkytne starosta alebo on sám, nie je presný. „Nebudeme sa ponáhľať, urobíme to správne. Neviem, aké bude konečné číslo. Bude to strašné a tragické,“ dodal.Úrady podľa neho presne nevedia, koľko ľudí je nezvestných, keďže mnohí na ostrove nemajú prístup ku komunikačným sieťam, čo komplikuje snahy o ich lokalizáciu. Predpokladajú však, že nezvestných je asi tisíc ľudí.„To však neznamená, že toľko ... zomrelo,“ zdôraznil Pelletier a dodal, že mnohí môžu byť už v prístreškoch alebo sa ich len jednoducho nedarí skontaktovať.Šéf hasičov na tlačovej konferencii oznámil, že žiadny z požiarov na Maui nie je ešte úplne pod kontrolou, no robia pokroky. Požiar v Lahaine, ktorý zničil veľkú časť obľúbeného turistického mesta, je na 80 % pod kontrolou a požiar v Pulehu, ďalej na východ, je pod kontrolou na 70 %. Úrady stále vyhodnocujú tretí veľký požiar na ostrove v oblasti Upcountry.Horí tiež na susednom Veľkom ostrove, kde registrujú najmenej tri veľké požiare, no úrady vo štvrtok informovali, že sú pod kontrolou.Podľa guvernéra Josha Greena sú lesné požiare zrejme „najväčšou katastrofou v histórii štátu“. Ako uviedol, 80 % turistického mesta Lahaina na západnom pobreží ostrova je „preč“ a zničených je približne 1 700 budov.