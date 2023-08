Ďalšie nehorázne klamstvo Fica, ohradila sa prezidentka Čaputová voči tvrdeniam k zadržaniu Gašpara

11.8.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa ohradila voči tvrdeniu predsedu strany Smer-SD Roberta Fica v súvislosti so zadržaním bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara . Jej reakciu sprostredkoval v tlačovej správe hovorca Martin Strižinec.„Tvrdenie, že prezidentka dopredu vedela, či dokonca mala dať súhlas s akoukoľvek policajnou akciou, je ďalšie nehorázne klamstvo Roberta Fica. Zároveň chápem, že je pre neho nepredstaviteľné, že by polícia mohla fungovať bez politického riadenia či zasahovania do jednotlivých prípadov,“ uviedla Zuzana Čaputová.Hlava štátu opakovane tvrdí, že v každej demokracii je stíhanie predstaviteľov politickej opozície citlivá vec, ktorá môže vyvolávať rôzne reakcie, o to viac je potrebné, aby tieto kroky polícia vysvetlila verejnosti v medziach, ktoré jej zákon umožňuje.