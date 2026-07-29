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29. júla 2026
Požiar na vojenskej strelnici v Kuchyni zamestnal hasičov, miesto naďalej monitorujú
Tagy: Požiar
V priestore strelnice B na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa horel trávnatý porast, v súčasnosti evidujú len niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sa nachádzajú v priestore bezpečnostného pásu. V ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - V priestore strelnice B na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa horel trávnatý porast, v súčasnosti evidujú len niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sa nachádzajú v priestore bezpečnostného pásu.
V priestoroch leteckej strelnice v Kuchyni vypukol v utorok 28. júla požiar. V stredu už je pod kontrolou, neohrozuje obyvateľov ani žiadne objekty. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič. Ako priblížil, v priestore strelnice B na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa horel trávnatý porast, v súčasnosti evidujú len niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sa nachádzajú v priestore bezpečnostného pásu.
„Situácia je stabilizovaná a pod nepretržitým monitoringom príslušných zložiek,“ informoval hovorca s tým, že požiar nespôsobil žiadne materiálne škody. Aby sa zabránilo jeho ďalšiemu šíreniu, je aj naďalej monitorovaný príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.
Zdroj: SITA.sk - Požiar na vojenskej strelnici v Kuchyni zamestnal hasičov, miesto naďalej monitorujú © SITA Všetky práva vyhradené.
V priestoroch leteckej strelnice v Kuchyni vypukol v utorok 28. júla požiar. V stredu už je pod kontrolou, neohrozuje obyvateľov ani žiadne objekty. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič. Ako priblížil, v priestore strelnice B na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa horel trávnatý porast, v súčasnosti evidujú len niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sa nachádzajú v priestore bezpečnostného pásu.
„Situácia je stabilizovaná a pod nepretržitým monitoringom príslušných zložiek,“ informoval hovorca s tým, že požiar nespôsobil žiadne materiálne škody. Aby sa zabránilo jeho ďalšiemu šíreniu, je aj naďalej monitorovaný príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.
Zdroj: SITA.sk - Požiar na vojenskej strelnici v Kuchyni zamestnal hasičov, miesto naďalej monitorujú © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Požiar
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