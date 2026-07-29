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29. júla 2026

Požiar na vojenskej strelnici v Kuchyni zamestnal hasičov, miesto naďalej monitorujú


Tagy: Požiar

V priestore strelnice B na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa horel trávnatý porast, v súčasnosti evidujú len niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sa nachádzajú v priestore bezpečnostného pásu. V ...



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758915184_1485891723573345_5553927658155203305_n 676x507 29.7.2026 (SITA.sk) - V priestore strelnice B na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa horel trávnatý porast, v súčasnosti evidujú len niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sa nachádzajú v priestore bezpečnostného pásu.


V priestoroch leteckej strelnice v Kuchyni vypukol v utorok 28. júla požiar. V stredu už je pod kontrolou, neohrozuje obyvateľov ani žiadne objekty. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič. Ako priblížil, v priestore strelnice B na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa horel trávnatý porast, v súčasnosti evidujú len niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sa nachádzajú v priestore bezpečnostného pásu.

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„Situácia je stabilizovaná a pod nepretržitým monitoringom príslušných zložiek,“ informoval hovorca s tým, že požiar nespôsobil žiadne materiálne škody. Aby sa zabránilo jeho ďalšiemu šíreniu, je aj naďalej monitorovaný príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.


Zdroj: SITA.sk - Požiar na vojenskej strelnici v Kuchyni zamestnal hasičov, miesto naďalej monitorujú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Požiar
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