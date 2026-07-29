|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. júla 2026
Najhoršie požiare v Európe ustupujú, Slovensko sa však ocitlo medzi ohrozenými krajinami
Eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová varovala, že riziko rozsiahlych lesných požiarov sa v najbližších dňoch presunie aj do ďalších častí kontinentu vrátane Maďarska, Slovenska, Česka a ...
Zdieľať
29.7.2026 (SITA.sk) - Eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová varovala, že riziko rozsiahlych lesných požiarov sa v najbližších dňoch presunie aj do ďalších častí kontinentu vrátane Maďarska, Slovenska, Česka a Portugalska.
Tisíce obyvateľov Španielska, ktorí museli v uplynulých dňoch opustiť svoje domovy pre rozsiahle lesné požiare, sa začali vracať späť. Úrady postupne rušia evakuačné opatrenia, hoci hasiči naďalej bojujú s jednými z najničivejších požiarov v novodobých dejinách krajiny. Situáciu komplikuje nový prílev horúčav a silný vietor.
Španielska vláda v utorok zrušila evakuácie vo viac ako desiatke obcí v regiónoch Madrid a Ávila, ktoré boli epicentrom požiarov. Podľa vládneho predstaviteľa Francisca Martína Aguirreho sa do svojich domovov mohlo vrátiť približne 24-tisíc evakuovaných obyvateľov a ďalších 20-tisíc ľudí už nemusí zostať v nútenej izolácii v autonómnom regióne Madrid. Opatrenia uvoľnili aj vo východnej časti krajiny neďaleko Valencie.
Požiare v Španielsku doteraz spálili približne 77-tisíc hektárov porastov, teda územie porovnateľné rozlohou s americkým New Yorkom. Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska uviedol, že hasičom sa darí požiare postupne dostávať pod kontrolu. Ďalším cieľom je ich úplná stabilizácia a následné uhasenie.
Opatrný optimizmus vyjadril aj španielsky premiér Pedro Sánchez. Podľa neho sa krajina začína dostávať z najhoršieho, zároveň však upozornil, že najbližšie dni zostanú mimoriadne náročné. Španielska meteorologická služba AEMET totiž vyhlásila novú vlnu horúčav, ktorá má trvať minimálne do konca týždňa. Očakáva sa ďalší rast teplôt, pokles vlhkosti vzduchu a extrémne vysoké riziko vzniku nových požiarov.
Priaznivejší vývoj hlásia aj z Francúzska. Obyvatelia viacerých obcí pri Bordeaux sa už mohli vrátiť do svojich domovov, úrady ich však upozornili, že musia byť pripravení na prípadnú ďalšiu evakuáciu. Rozsiahly požiar v departemente Gironde je podľa tamojších úradov stabilizovaný, hasiči však evidujú viacero menších ohnísk, ktoré sa opätovne rozhoreli.
Vo Francúzsku preventívne evakuovali aj približne 4-tisíc ľudí z kempingov západne od Bordeaux pre očakávané zhoršenie počasia. Meteorológovia varujú, že teploty môžu v niektorých oblastiach dosiahnuť až 40 stupňov Celzia, pričom suchý vietor môže opäť podporiť šírenie plameňov. Prezident Emmanuel Macron upozornil, že krajinu čakajú ešte náročné týždne napriek tomu, že niektoré požiare sa už podarilo dostať pod kontrolu.
Európska únia medzičasom nasadila hasiace lietadlá na pomoc Francúzsku aj Španielsku. Eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová zároveň varovala, že riziko rozsiahlych lesných požiarov sa v najbližších dňoch presunie aj do ďalších častí kontinentu vrátane Maďarska, Slovenska, Česka a Portugalska.
Zdroj: SITA.sk - Najhoršie požiare v Európe ustupujú, Slovensko sa však ocitlo medzi ohrozenými krajinami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce obyvateľov Španielska, ktorí museli v uplynulých dňoch opustiť svoje domovy pre rozsiahle lesné požiare, sa začali vracať späť. Úrady postupne rušia evakuačné opatrenia, hoci hasiči naďalej bojujú s jednými z najničivejších požiarov v novodobých dejinách krajiny. Situáciu komplikuje nový prílev horúčav a silný vietor.
Španielska vláda v utorok zrušila evakuácie vo viac ako desiatke obcí v regiónoch Madrid a Ávila, ktoré boli epicentrom požiarov. Podľa vládneho predstaviteľa Francisca Martína Aguirreho sa do svojich domovov mohlo vrátiť približne 24-tisíc evakuovaných obyvateľov a ďalších 20-tisíc ľudí už nemusí zostať v nútenej izolácii v autonómnom regióne Madrid. Opatrenia uvoľnili aj vo východnej časti krajiny neďaleko Valencie.
Opatrný optimizmus
Požiare v Španielsku doteraz spálili približne 77-tisíc hektárov porastov, teda územie porovnateľné rozlohou s americkým New Yorkom. Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska uviedol, že hasičom sa darí požiare postupne dostávať pod kontrolu. Ďalším cieľom je ich úplná stabilizácia a následné uhasenie.
Opatrný optimizmus vyjadril aj španielsky premiér Pedro Sánchez. Podľa neho sa krajina začína dostávať z najhoršieho, zároveň však upozornil, že najbližšie dni zostanú mimoriadne náročné. Španielska meteorologická služba AEMET totiž vyhlásila novú vlnu horúčav, ktorá má trvať minimálne do konca týždňa. Očakáva sa ďalší rast teplôt, pokles vlhkosti vzduchu a extrémne vysoké riziko vzniku nových požiarov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/poziare-v-spanielsku-fotogaleria/">Požiare v Španielsku (fotogaléria)
Stabilizovaný požiar aj vo Francúzsku
Priaznivejší vývoj hlásia aj z Francúzska. Obyvatelia viacerých obcí pri Bordeaux sa už mohli vrátiť do svojich domovov, úrady ich však upozornili, že musia byť pripravení na prípadnú ďalšiu evakuáciu. Rozsiahly požiar v departemente Gironde je podľa tamojších úradov stabilizovaný, hasiči však evidujú viacero menších ohnísk, ktoré sa opätovne rozhoreli.
Vo Francúzsku preventívne evakuovali aj približne 4-tisíc ľudí z kempingov západne od Bordeaux pre očakávané zhoršenie počasia. Meteorológovia varujú, že teploty môžu v niektorých oblastiach dosiahnuť až 40 stupňov Celzia, pričom suchý vietor môže opäť podporiť šírenie plameňov. Prezident Emmanuel Macron upozornil, že krajinu čakajú ešte náročné týždne napriek tomu, že niektoré požiare sa už podarilo dostať pod kontrolu.
Európska únia medzičasom nasadila hasiace lietadlá na pomoc Francúzsku aj Španielsku. Eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová zároveň varovala, že riziko rozsiahlych lesných požiarov sa v najbližších dňoch presunie aj do ďalších častí kontinentu vrátane Maďarska, Slovenska, Česka a Portugalska.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/poziare-vo-francuzsku-fotogaleria/">Požiare vo Francúzsku (fotogaléria)
Zdroj: SITA.sk - Najhoršie požiare v Európe ustupujú, Slovensko sa však ocitlo medzi ohrozenými krajinami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Eva Máziková vás presvedčí, že potrebujete cestovné poistenie. Ak nie, môžete vyhrať 1 000 eur
Eva Máziková vás presvedčí, že potrebujete cestovné poistenie. Ak nie, môžete vyhrať 1 000 eur
<< predchádzajúci článok
Požiar na vojenskej strelnici v Kuchyni zamestnal hasičov, miesto naďalej monitorujú
Požiar na vojenskej strelnici v Kuchyni zamestnal hasičov, miesto naďalej monitorujú