 24hod.sk    Z domova

03. februára 2026

Požiar paneláku v Ružinove si vyžiadal evakuáciu viacerých vchodov, ľudia skončili v opatere záchranárov – FOTO


Záchranné zložky v noci zasahovali pri požiari bytového domu v bratislavskom Ružinove. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia ...



3.2.2026 (SITA.sk) -


Záchranné zložky v noci zasahovali pri požiari bytového domu v bratislavskom Ružinove. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, oznámenie o požiari na Banšelovej ulici prijali v pondelok 2. februára v nočných hodinách. „Hliadka po príchode na miesto zistila, že horia dve poschodia a oheň stúpa vyššie, a preto bola potrebná okamžitá evakuácia obyvateľov z viacerých bytových vchodov," uviedla hovorkyňa.

Príslušníci hasičského a záchranného zboru požiar uhasili, avšak časť obyvateľov sa nemohla vrátiť do svojich bytov. Pri požiari sa nadýchali splodín horenia viacerí ľudia, ktorých na mieste ošetrili záchranári. Presné príčiny požiaru ako aj výšku škody policajti objasňujú.

Starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti uviedol, že požiar dvoch bytov na Banšelovej v Trnávke začali hasiť približne o 23:15. „Hoci bol požiar pomerne silný a vyžiadal si zásah niekoľkými kusmi techniky i privolanie posíl, vďaka rýchlemu a pohotovému zásahu záchranných zložiek a polície sa podarilo evakuovať dva vchody šesťpodlažného paneláku a nedošlo k žiadnym stratám na životoch," priblížil s tým, že nemá informácie ani o žiadnych vážnych zraneniach.

„Ako tomu vždy býva pri požiaroch bytových domov, neobývateľné sú nielen dva byty priamo postihnuté ohňom, ale aj mnoho ďalších. Dva z nich sú aj naše obecné. O príčine požiaru sa do oficiálneho vyšetrovania dá len špekulovať, na mieste sa hovorilo o rôznych alternatívach, od plynovej bomby po elektrické kolobežky," doplnil starosta Ružinova a poďakoval všetkým záchranným zložkám, aj tým, ktorí v ťažkých chvíľach pomohli svojim susedom.


Zdroj: SITA.sk - Požiar paneláku v Ružinove si vyžiadal evakuáciu viacerých vchodov, ľudia skončili v opatere záchranárov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

