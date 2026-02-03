Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Valentín v znamení IQOS: Najkrajší darček pre dvoch a spoločné chvíle bez dymu


Tagy: IQOS PR Valentín

Technologický skvost, ktorý z vášho Valentína nadobro vymaže dym a nepríjemný zápach cigariet na rukách? Sviatok zaľúbených je tradične spojený s hľadaním darčeka. Našej drahej ...



Zdieľať
01_titulna foto_zdroj pmi 676x450 3.2.2026 (SITA.sk) - Technologický skvost, ktorý z vášho Valentína nadobro vymaže dym a nepríjemný zápach cigariet na rukách?


Sviatok zaľúbených je tradične spojený s hľadaním darčeka. Našej drahej polovičke chceme vyjadriť nielen lásku, ale aj starostlivosť - že nám na tom druhom naozaj záleží a všímame si ho so všetkým (aj so zlozvykmi, ktoré vieme zmeniť na lepšiu voľbu). Ak hľadáte ten správny tip pre dospelého fajčiara a zároveň inšpiráciu, ktorá v sebe spája moderný životný štýl, eleganciu a ohľaduplnosť, nová generácia bezdymových zariadení IQOS ILUMA i je jasným favoritom tohtoročného Valentína.

Klišé bonboniéru si nechajte na inokedy


Zabodujte! Sladká čokoláda pošteklí partnerkine či partnerove chuťové bunky, ale moderná technológia prináša oveľa viac. A tak počas valentínskej večere už nemusíte odbiehať na balkón. Tentoraz bude cigaretový dym už len nepríjemnou spomienkou.

Viete, prečo je IQOS ideálnym valentínskym tipom?


Pretože je bez zápachu cigariet na prstoch. Predstavte si koniec nepríjemným stopám po klasickom fajčení, zabudnite na popol a dym z klasických cigariet. Domov či interiér auta zostávajú svieže a bez dráždivého oblaku dymu. Navyše toto bezdymové zariadenie ponúka pokročilé funkcie, čím predstavuje inteligentného spoločníka. A nakoniec to najdôležitejšie práve na sviatok zaľúbených. Bezdymový darček je totiž prejavom ohľaduplnosti. Prechod z klasických cigariet u dospelých fajčiarov na bezdymovú alternatívu je aj o rešpekte k spoločnému priestoru, ktorý zdieľate.

Štýlový dizajn sa prepojil s výnimočnou technológiou


Pri používaní zariadenia vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym ako pri klasických cigaretách. Rovnako nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. To je aj dôvod, prečo sú bezdymové alternatívy vnímané ako menej riziková alternatíva oproti klasickým cigaretám pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. IQOS ILUMA i produkuje o 99 % menej škodlivých chemických látok v porovnaní s klasickými cigaretami.*

Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

*"O 99 % menej" predstavuje priemerné zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. To nemusí nevyhnutne predstavovať zníženie rizika o 99%.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Valentín v znamení IQOS: Najkrajší darček pre dvoch a spoločné chvíle bez dymu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: IQOS PR Valentín
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Požiar paneláku v Ružinove si vyžiadal evakuáciu viacerých vchodov, ľudia skončili v opatere záchranárov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Umelá inteligencia zvýši produktivitu, no podľa analytika môže prehĺbiť nerovnosť a demografické tlaky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 