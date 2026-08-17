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17. augusta 2026
Požiar porastu a chát v Dunajskej Lužnej zasiahol takmer tri hektáre, škoda bola vyčíslená na 250-tisíc eur – FOTO
Tagy: Hasiči
Zásah hasičov komplikovalo husté zadymenie a rýchle šírenie plameňov. Požiar porastu a chát v Dunajskej Lužnej v okrese Senec zasiahol takmer tri hektáre. V nedeľu 16. ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Zásah hasičov komplikovalo husté zadymenie a rýchle šírenie plameňov.
Požiar porastu a chát v Dunajskej Lužnej v okrese Senec zasiahol takmer tri hektáre. V nedeľu 16. augusta približne o 17.00 boli hasiči privolaní do časti Nové Košariská v obci Dunajská Lužná, kde bol ohlásený požiar porastu a opustenej stavby.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti. Požiar porastu, chát a vozidiel sa hasičom podarilo lokalizovať približne po hodine hasebných prác.
"Pri prieskume požiarom zasiahnutých stavieb boli v jednej z budov nájdené dve propán-butánové fľaše, ktoré hasiči vyniesli na voľné priestranstvo a ochladzovali," uviedol HaZZ. Zasahujúci hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch následne rozoberali chatky, vyhľadávali a dohášali skryté ohniská.
"Zásah komplikovalo husté zadymenie a rýchle šírenie plameňov. Požiarisko s rozlohou takmer tri hektáre bolo počas zásahu monitorované aj dronom s termokamerou," dodali hasiči.
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Pezinka, Dunajskej Stredy, Trnavy a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Hubice, Hviezdoslavov, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Tomášov, Veľká Paka, Veľký Meder, Zlaté Klasy, Mliečno a Bratislava – Ružinov.
Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Požiar mohol podľa hasičov vzniknúť v dôsledku manipulácie s otvoreným ohňom. Pri udalosti sa nikto nezranil. Priama materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 250-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Požiar porastu a chát v Dunajskej Lužnej zasiahol takmer tri hektáre, škoda bola vyčíslená na 250-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Požiar porastu a chát v Dunajskej Lužnej v okrese Senec zasiahol takmer tri hektáre. V nedeľu 16. augusta približne o 17.00 boli hasiči privolaní do časti Nové Košariská v obci Dunajská Lužná, kde bol ohlásený požiar porastu a opustenej stavby.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti. Požiar porastu, chát a vozidiel sa hasičom podarilo lokalizovať približne po hodine hasebných prác.
Požiarisko s rozlohou takmer tri hektáre
"Pri prieskume požiarom zasiahnutých stavieb boli v jednej z budov nájdené dve propán-butánové fľaše, ktoré hasiči vyniesli na voľné priestranstvo a ochladzovali," uviedol HaZZ. Zasahujúci hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch následne rozoberali chatky, vyhľadávali a dohášali skryté ohniská.
"Zásah komplikovalo husté zadymenie a rýchle šírenie plameňov. Požiarisko s rozlohou takmer tri hektáre bolo počas zásahu monitorované aj dronom s termokamerou," dodali hasiči.
Zásah hasičov
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Pezinka, Dunajskej Stredy, Trnavy a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Hubice, Hviezdoslavov, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Tomášov, Veľká Paka, Veľký Meder, Zlaté Klasy, Mliečno a Bratislava – Ružinov.
Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Požiar mohol podľa hasičov vzniknúť v dôsledku manipulácie s otvoreným ohňom. Pri udalosti sa nikto nezranil. Priama materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 250-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Požiar porastu a chát v Dunajskej Lužnej zasiahol takmer tri hektáre, škoda bola vyčíslená na 250-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hasiči
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