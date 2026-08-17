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17. augusta 2026
V centrálnej časti Veľkej Fatry horí, zasahujú hasiči aj strážcovia prírody – FOTO
Národný park upozornil návštevníkov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. V centrálnej časti Veľkej Fatry vypukol lesný požiar. Na mieste podľa ...
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V centrálnej časti Veľkej Fatry vypukol lesný požiar. Na mieste podľa informácií Národného parku Veľká Fatra zasahujú a bojujú s požiarom hasiči, strážcovia prírody aj pracovníci správy národného parku. Národný park upozornil návštevníkov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou.
Na mieste aktuálne zasahujú pri lesnom požiari hasiči, strážcovia prírody a pracovníci Správy NP Veľká Fatra.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že pri požiari, ktorý sa rozšíril na plochu približne 3,5 hektára lesa, zasahuje 14 hasičov z Ružomberka, Žiliny, Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša so siedmimi kusmi hasičskej techniky. Vo Veľkej Fatre tiež zasahujú dobrovoľné hasičské zbory obcí Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Vlkolínec, Liptovské Revúce a Likavka.
Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia, našli stopy po ohnisku
Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom, piatom stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Ako TASR informoval PR manažér Správy Národného parku (NP) Veľká Fatra Silver Jurtinus, správu informovalo o požiari Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Žiline v nedeľu (16. 8.) o 17.31 h.
V centrálnej časti Veľkej Fatry horí približne 3000 metrov štvorcových v ťažko prístupnom teréne v pásme kosodreviny. „Prosíme turistov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Zároveň žiadame návštevníkov NP, aby rešpektovali návštevný poriadok a zásady protipožiarnej bezpečnosti, ktorých dodržiavanie je obzvlášť dôležité v čase vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,“ upozornil Jurtinus.
Zdroj: SITA.sk - V centrálnej časti Veľkej Fatry horí, zasahujú hasiči aj strážcovia prírody – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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