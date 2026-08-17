Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. augusta 2026

V centrálnej časti Veľkej Fatry horí, zasahujú hasiči aj strážcovia prírody – FOTO


Tagy: Hasiči Lesný požiar

Národný park upozornil návštevníkov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. V centrálnej časti Veľkej Fatry vypukol lesný požiar. Na mieste podľa ...



Zdieľať
776921803_900071069592562_4496249841084459757_n_11zon 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Národný park upozornil návštevníkov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou.

V centrálnej časti Veľkej Fatry vypukol lesný požiar. Na mieste podľa informácií Národného parku Veľká Fatra zasahujú a bojujú s požiarom hasiči, strážcovia prírody aj pracovníci správy národného parku. Národný park upozornil návštevníkov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou.
 

Na mieste aktuálne zasahujú pri lesnom požiari hasiči, strážcovia prírody a pracovníci Správy NP Veľká Fatra.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že pri požiari, ktorý sa rozšíril na plochu približne 3,5 hektára lesa, zasahuje 14 hasičov z Ružomberka, Žiliny, Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša so siedmimi kusmi hasičskej techniky. Vo Veľkej Fatre tiež zasahujú dobrovoľné hasičské zbory obcí Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Vlkolínec, Liptovské Revúce a Likavka.
 

Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia, našli stopy po ohnisku


Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom, piatom stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Ako TASR informoval PR manažér Správy Národného parku (NP) Veľká Fatra Silver Jurtinus, správu informovalo o požiari Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Žiline v nedeľu (16. 8.) o 17.31 h.

V centrálnej časti Veľkej Fatry horí približne 3000 metrov štvorcových v ťažko prístupnom teréne v pásme kosodreviny. „Prosíme turistov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Zároveň žiadame návštevníkov NP, aby rešpektovali návštevný poriadok a zásady protipožiarnej bezpečnosti, ktorých dodržiavanie je obzvlášť dôležité v čase vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,“ upozornil Jurtinus.

Priblížil, že Skalná Alpa sa nachádza v severnej časti Veľkej Fatry, medzi vrchmi Rakytov a Malá Smrekovica, približne desať kilometrov juhozápadne od Ružomberka. Prevažná časť lokality je v súčasnosti zahrnutá v Národnej prírodnej rezervácia Skalná Alpa v najprísnejšom stupni ochrany, pričom zahŕňa tak lesné, ako aj nelesné spoločenstvá.

„Lokalita je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra, chráneného vtáčieho územia SKCHVU033 Veľká Fatra a NP Veľká Fatra. Skalná Alpa chráni pôvodné horské lesy a pásma kosodreviny v ich prirodzenom stave,“ podotkol PR manažér s tým, že vzhľadom na bohatý výskyt chránených, ohrozených, endemických a vzácnych druhov nižších aj vyšších rastlín je územie veľmi cenné z botanického aj zoologického hľadiska.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V centrálnej časti Veľkej Fatry horí, zasahujú hasiči aj strážcovia prírody – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Lesný požiar
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Požiar porastu a chát v Dunajskej Lužnej zasiahol takmer tri hektáre, škoda bola vyčíslená na 250-tisíc eur – FOTO
<< predchádzajúci článok
Po zemetrasení v Indonézii zostávajú tisíce ľudí bez domova, pomoc stále viazne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 