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24. septembra 2026
Požiar stanice Starlink v Poľsku môže byť súčasťou hybridnej vojny, tvrdí minister
Stanica vo Wole Krobowskej zabezpečuje internetové spojenie cez Poľsko aj smerom na Ukrajinu, prípad vyšetruje polícia. Požiar pri pozemnej stanici Starlink vo Wole Krobowskej pri
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24.9.2026 (SITA.sk) - Stanica vo Wole Krobowskej zabezpečuje internetové spojenie cez Poľsko aj smerom na Ukrajinu, prípad vyšetruje polícia.
Požiar pri pozemnej stanici Starlink vo Wole Krobowskej pri Varšave môže byť výsledkom úmyselného konania a ďalším prvkom hybridnej vojny, uviedol poľský vicepremiér a minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski, informoval denník Puls Biznesu.
„Operátorom tejto stanice je Exatel, štátny telekomunikačný operátor, ktorý je jedným z prvkov zabezpečujúcich internetovú bezpečnosť a prenos internetu cez Poľsko, a to aj smerom na Ukrajinu,“ povedal Gawkowski pre TVP Info.
Požiar vypukol v stredu po 21.00 hod. pri anténnych zariadeniach vo Wole Krobowskej v Mazovskom vojvodstve. Hasiči ho zlikvidovali a nikto neutrpel zranenia. Poškodená bola napájacia skriňa a generátor.
Gawkowski uviedol, že okolnosti prípadu môžu naznačovať úmyselné konanie. „Môže ísť o ďalší prvok narúšania telekomunikačnej infraštruktúry,“ povedal.
Príčinu požiaru vyšetruje polícia. O incidente informovali aj Agentúru vnútornej bezpečnosti (ABW) a Ústredný vyšetrovací úrad polície (CBSP). Úrady zatiaľ verejne nepotvrdili páchateľa ani definitívnu príčinu požiaru.
Zdroj: SITA.sk - Požiar stanice Starlink v Poľsku môže byť súčasťou hybridnej vojny, tvrdí minister © SITA Všetky práva vyhradené.
Požiar pri pozemnej stanici Starlink vo Wole Krobowskej pri Varšave môže byť výsledkom úmyselného konania a ďalším prvkom hybridnej vojny, uviedol poľský vicepremiér a minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski, informoval denník Puls Biznesu.
„Operátorom tejto stanice je Exatel, štátny telekomunikačný operátor, ktorý je jedným z prvkov zabezpečujúcich internetovú bezpečnosť a prenos internetu cez Poľsko, a to aj smerom na Ukrajinu,“ povedal Gawkowski pre TVP Info.
Požiar vypukol v stredu po 21.00 hod. pri anténnych zariadeniach vo Wole Krobowskej v Mazovskom vojvodstve. Hasiči ho zlikvidovali a nikto neutrpel zranenia. Poškodená bola napájacia skriňa a generátor.
Gawkowski uviedol, že okolnosti prípadu môžu naznačovať úmyselné konanie. „Môže ísť o ďalší prvok narúšania telekomunikačnej infraštruktúry,“ povedal.
Príčinu požiaru vyšetruje polícia. O incidente informovali aj Agentúru vnútornej bezpečnosti (ABW) a Ústredný vyšetrovací úrad polície (CBSP). Úrady zatiaľ verejne nepotvrdili páchateľa ani definitívnu príčinu požiaru.
Zdroj: SITA.sk - Požiar stanice Starlink v Poľsku môže byť súčasťou hybridnej vojny, tvrdí minister © SITA Všetky práva vyhradené.
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